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保瑞啟動今年以來第三次對美併購 8.7億拿下 Pyros 藥廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）28日宣布，董事會通過收購位於美國紐澤西州之罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.全數股權，藉以取得Pyros旗下之關鍵罕見疾病品牌用藥，交割價金為2,725萬美元（約新台幣8.7億元），預計將於今年第4季交割完成。

這是保瑞藥業繼今年4月併購美國Upsher-Smith Laboratories藥廠、8月完成向美國公司Emergent BioSolutions收購其無菌針劑廠之後，今年第3度對美國藥廠展開的收購案，今年以來保瑞藥業三度對美國藥廠的收購總金額已達到新台幣85.8億元。

保瑞藥業表示，透過此次股權收購所取得之罕病品牌用藥產品組合，不僅能夠有效擴大保瑞集團全球銷售業務在美國市場之產品渠道，降低原本過於集中學名藥之營收組合，並有助轉型具有專利保護優勢的品牌通路，奠定全球銷售業務事業體之長期競爭利基。

保瑞藥業指出，Pyros於2017年由Michael Smith與Edwin Urrutia共同成立，是美國本土一家專注於開發罕見藥物且服務未滿足需求患者群體的專業製藥公司，目前以嬰幼兒罕見神經疾病為研發重點，旗下關鍵品牌用藥VIGAFYDE口服液及 VIGPODER口服型粉末溶液皆為嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）之一線用藥，適用於一個月以上，兩歲以下的嬰幼兒患者。其中，VIGAFYDE口服液係於今年6月獲得美國FDA核准，是第一款即用型（Ready-to-use）vigabatrin液體配方，也是15年來首款獲得美國FDA核准用於治療嬰兒點頭式痙攣之505(b)2新藥，並取得孤兒藥認證資格（Orphan Drug Designation）。目前該藥是唯一一款即用型且不需於用藥前再混和，為嬰兒點頭式痙攣患者及其照護者提供較目前治療方法簡易之投藥流程；VIGAFYDE已於 2024 年 9 月正式上市銷售。

針對此一收購，保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，相當期待此交易雙方合作能產生的潛在綜效，收購Pyros是保瑞集團強化全球銷售業務競爭優勢的重點策略執行，不僅有效擴展Upsher-Smith針對罕見疾病致力推行之「Promise of Support」計劃，更確實呼應了保瑞年初在併購Upsher-Smith後訂定的長期發展策略。

盛保熙指出，透過整合Pyros針對罕病藥物的創新研發能力、與累積多年對於未滿足需求患者群體的深入了解，運用Upsher-Smith在小兒神經專科經營多年的品牌認同與運營實績，保瑞集團將能持續增加品牌產品、擴大銷售通路、提升獲利效率，進而創造強而有力的綜效，在處方用藥領域建立全球領先地位。旗下Upsher-Smith 團隊將偕同 Pyros 的商業產品及團隊，透過更為多元完整的資源網絡來服務更多需要協助的罕見疾病患者。

Pyros共同創辦人及執行長Michael Smith表示，很高興與保瑞集團達成此項協議，保瑞與Pyros的企業願景一致，皆致力於支持罕見疾病患者及其家庭，並陪伴患者一同度過治療之旅程。

保瑞集團今年第2季完成Upsher-Smith併購案後，即憑藉著其針對小兒神經用藥VIGADRONE（vigabatrin）口服懸浮液劑型及深耕多年的特殊藥局通路，成功打入美國品牌學名藥市場。而VIGADRONE不僅是Upsher-Smith產品組合中營收成長最快、獲利最好的產品，更奠定了保瑞集團在小兒罕見疾病用藥市場的關鍵地位。

在收購Pyros後，保瑞集團又進一步將旗下全球銷售業務的目標市場由原本單一且競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且獲利品質更好的505(b)2新藥組合，並且成為目前美國市場中唯一同時擁有vigabatrin口服懸浮液劑型與即用型vigabatrin液體配方之藥廠，確實掌握絕對的競爭優勢。

保瑞藥業表示，除了現有針對嬰兒點頭式痙攣之適應症外，Pyros亦持續研究其他相似神經專科罕見疾病適應症之藥證申請，希望透過既有通路及累積多年之專業銷售團隊，有效瞄準孤兒藥專業市場。

保瑞藥業此次收購案由Stifel擔任保瑞集團之財務顧問，並由Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔任其法律顧問；Pyros方面則由Piper Sandler Pyros擔任財務顧問，Cooley LLP擔任法律顧問。

保瑞 美國

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