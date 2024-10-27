勞保最新精算報告2025年初揭露 預期2028破產年限將延後

勞動部每三年精算一次勞保財務，最新一版報告預訂於明(2025)年初發布精算結果。近年因政府大力撥補及勞保基金績效轉佳，預期勞保破產年限將由2028年大限，再度延後。

勞保上次精算是在2021年（以2020年12月31日為衡量日），當時精算將勞保基金收益率提高至4%，加上政府2020年至2022年共撥補720億元，精算勞保未來50年潛藏負債擴大至10.29兆元，但因政府撥補勞保基金破產年限延後二年，至2028年破產。

勞保局現已委外進行精算，將以2023年12月31日為衡量日，報告預訂於2025年初發布，備受外界關注。因政府大力撥補，另受惠於近二年全球金融市場行情表現佳，勞保收益表現轉佳，外界預期，勞保破產年限將會自2028年再度延後數年。

至於勞保潛藏負債，則會隨人口老化、領取勞保老年年金人數增加、壽命延長等因素而逐年擴大。以主計總處統計引用勞保局預算書最新資料，若以2023年12月底為基準日，扣掉已提存準備，勞保潛藏負債已達11.8兆元。勞保局明年初發布精算報告預計將會更新此數據。

勞動部長何佩珊一再強調，勞保不會倒，自2020年至2025年，政府累計將撥補3870億元，這撥補規模前所未見。此外，勞保基金餘額在2024年6月首度破兆元，水位大幅回升，截至2024年8月底止，勞保基金水位來到1兆949億元。