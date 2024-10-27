台塑石化：28日起汽油降0.2元、柴油降0.3元

經濟部在能源配比執行現況與未來規畫報告中，把「小水力發電」也納入未來推動目標。因考量環境衝擊，現在已不再推動大型水庫，所以優先推動對環境影響比較小的小水力發電。究竟何謂小水力發電？它可說是既古老又現代的發電方案，生產的電力正符合現代淨零碳排目標的低碳電力。

2024-10-27 10:22