機師、精算師、醫師薪資傲人 居前三高...增幅同步亮眼

低薪人人怕，但要有真本事才能拿高薪。根據勞動部最新職類別薪資調查顯示，去（2023）年各職業中，機師月經常性薪資平均高達31.5萬元、精算師20.5萬元、醫師17.1萬元，為國內前三高薪職業，而且還較2022年成長12.9%、12.6%及9.6%。

若以年薪（統計以2022年底為準）來看，機師、精算師、醫師年薪高達352.9萬、339萬、234萬元，仍是前三高年薪，可說是薪資金字塔最頂尖。

我國年薪排名前十大職類 圖／經濟日報提供

勞動部統計顯示，我前十大高薪職業排名變動不大，但隨外在環境影響，排名仍會變動。例如，2021年國內疫情進入三級警戒，民眾自主防疫少去醫院，影響醫師收入，但2022年醫師每月收入平均回升至少2萬元，2023年又加薪1.5萬元；機師2021年平均月薪回升至23.7萬元，2022年又再爬升至27.9萬元，2023年再加薪3.6萬元，加薪速度羨煞所有勞工。

根據勞動部2023年7月調查國內前十大高薪職業，以每月經常性薪資計，繼航空駕駛員、精算師、醫師之後，依序為船舶監管人員（含引水員）13.5萬元、職業運動員12.7萬元、律師9.5萬元、電信工程師9.1萬元、統計及精算專業人員7.8萬元、證券金融交易員及經紀人7.8萬元、地質採礦鑽探冶金工程師7.4萬元。