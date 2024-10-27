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工業、服務業主管 報酬靚

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞動部最新發布職類別薪資調查結果顯示，在七大職類中，2023年7月工業及服務業全時受僱員工月薪以「主管及監督人員」7.7萬元最高，「專業人員」6.4萬元次之。專業人員中，以醫療保健、金融保險、運輸倉儲、製造業等薪資較高。

專業人員多為「師」字輩，也是除主管職外薪資較高的一群。若觀察月薪（以2023年7月為準），工業及服務業平均月薪6.4萬元。各業中，以醫療保健服務業月薪7.3萬元最高、金融保險業月薪7.2萬元次之；運輸及倉儲、出版影音及資通訊業皆為6.6萬元，製造業平均為6.4萬元。

若是比較年薪（以2022年底為準），金融保險專業人員平均年薪133.6萬元最高，運輸倉儲業專業人員年薪125萬元，超過醫療保健服務業年薪103.3萬元，勞動部官員解釋，運輸倉儲專業人員年薪如此亮眼，主要是海洋運輸業薪資很高。至於製造業專業人員平均年薪也有123.5萬元，半導體電機電子工程師薪資較高，因此拉高製造業平均值。

年薪 薪資 製造業

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