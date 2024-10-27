Q3經濟成長率有望上修 全年GDP估同步上調

行政院主計總處將於31日發布第3季國民所得概估統計，預期在投資及貿易持續轉好下，尤其8月出口更好到出乎預期，寫下史上最旺的新高水準，估計第3季GDP有望較8月中旬預測的3.21%再往上調整，並將連動修正原先為3.9%的全年經濟成長率預測。

主計總處表示，當前經濟仍屬穩健擴增，9月出口連11紅、9月外銷訂單則是連七紅，再加上民間投資表現相當不錯，第3季經濟成長應和原先預測相當接近。惟受到基期影響，今年經濟成長率將呈逐季下滑態勢，目前預估各季GDP為6.63%、5.06%、3.21%、1.12%。

2024年各季經濟成長率預測 圖／經濟日報提供

除了貿易動能持續好轉外，主計總處指出，原預測今年民間投資成長1.52%，但8月中旬時已一口氣調高預測至3.89%，2025年續成長5.13%，這顯示民間投資步調優於原先預期，從7月資本設備進口成長28.4%，顯示廠商預期未來需求是強勁的，所以加快投資步調。

主計總處還提到，今年民間投資名目規模雖不及2022年水準，但投資動能延續之下，2025年規模可望改寫歷史新高。

談及當前景氣，主計總處分析，整體來說，半導體廠商為因應AI商機及高階終端產品回溫的強勁需求，加速擴充先進製程及高階封測產能，加上多家國際大廠相繼宣布加碼投資台灣，如設立研發中心、資料中心等，均有利擴增國內產能及研發能量。

此外，在全球需求回升，世界貿易量成長率走揚，以及AI人工智慧應用浪潮帶動台灣具有優勢的電子零組件及資通訊產品表現，均對出口有助益，只是傳產貨品回溫速度相對較緩。

在民間消費部分，則受惠於調薪、股市上漲等推力，得以維繫熱度。目前預測今年全年經濟成長3.9%，應是三年來最佳表現。