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台灣168／前九月總稅收逾2.9兆 創高

經濟日報／ 本報訊
前九月總稅收逾2.9兆 創高。（本報系資料庫）
前九月總稅收逾2.9兆 創高。（本報系資料庫）

財政部公布前九月總稅收逾2.9兆元，創同期新高，年增5.5%。隨美國在9月宣布降息，投資人信心增溫，全月成交量漸強，使9月證交稅入帳204億元，年增近三成，為連17紅，累計前九月證交稅2,207億元，也創新高。

台系車電鏈產值衝5,000億

經濟部表示，透過國產電動車練兵，希望帶動車用電子包括聯發科（2454）、旺宏、瑞昱、大億、群創、和碩等打入全球智慧電動車供應鏈，預計台系車用電子供應鏈今年產值突破5,000億元，成長率將達25%。

9月刷卡額3,663億 年增14%

統計32家銀行9月刷卡金達到3,663億元，創下歷年同期新高，相較去年同期成長460億元、14%。其中前五大行包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、台新銀等，單月刷卡金額都成長，合計達2,580億元，累計2024年前九月全體銀行簽帳金額共3兆4,738億元，也創歷年同期新高，年增11%。

工業服務業薪資 連五月成長

工業服務業薪資 連五月成長。（本報系資料庫）
工業服務業薪資 連五月成長。（本報系資料庫）

主計總處發布前八月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,155元，年增0.35%，已是連五個月正成長，成長幅度為近四年最高，實質總薪資平均數58,924元，年增1.92%則是六年來最高，代表薪資成長追上通膨。

投資人 美國 證交稅

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