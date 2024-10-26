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經部修法排除綠能之列 SRF擬改適用汽電共生費率

中央社／ 台北26日電
接軌國際趨勢，經濟部預告修正「再生能源發展條例」，將一般及一般事業廢棄物製成SRF排除在躉購費率獎勵外。 圖／聯合報系資料照
接軌國際趨勢，經濟部預告修正「再生能源發展條例」，將一般及一般事業廢棄物製成SRF排除在躉購費率獎勵外。 圖／聯合報系資料照

接軌國際趨勢，經濟部預告修正「再生能源發展條例」，將一般及一般事業廢棄物製成SRF排除在躉購費率獎勵外。能源署表示，未來只要環境部與業者提供設置成本資料，將在汽電共生費率中新增燃料別為SRF費率，以維持一定的廢棄物處理誘因。

固體再生燃料（SRF）精髓在於轉廢為能，現行再生能源發展條例規範「廢棄物」為再生能源類別之一，SRF即適用此類躉購費率獎勵，但SRF製造廠品質參差不齊，恐排放出戴奧辛，也因此，SRF屢遭質疑為假綠能。

為接軌國際生質能趨勢，經濟部日前預告再生能源發展條例修正草案，將一般及一般事業廢棄物製成的固體再生燃料（SRF）排除在獎勵補助外，修法後僅生物質部分納入再生能源範疇。

所謂生物質，指的是來自產業生產或加工等製程，其主要成分是由生物質所構成、且可供發電的物質，例如廢紙漿、木屑等。

能源署表示，未來環境部針對燃料管理將區分3種態樣，包含固體生質燃料、SRF及其他廢棄物衍生燃料；其中，使用固體生質燃料（如木顆粒）需100%為生質料源，將適用生質能躉購費率，每度2.8至7元不等，至於SRF及其他廢棄物衍生燃料因含塑料成分，國際定義非屬再生能源。

不過，若是正在申設程序中SRF案件，不受再生條例修法影響，可維持適用原來「一般及一般事業廢棄物」躉購費率每度3.9元。

能源署指出，新規定實施後，設置新SRF電廠，可循合格汽電共生規定，售電給台電公司，目前價格採「時間電價連動費率」；如依焚化廠運轉模式估算，每度電約2.6元。未來如環境部或SRF業者可提供設置及營運成本詳細資料，能源署即會在汽電共生費率中，新增燃料別為SRF的費率。

根據環境部資料，目前全台共66家SRF業者，包含48家製造廠、18家使用廠，製造廠大多屬中小型企業，以處理性質較單純的再利用類廢棄物為主。官員指出，修法後，部分不符要求的SRF製造廠將自願退場，估有10多家。

至於使用廠以大型企業為主，造紙業是最大使用者，使用量占全國總量逾8成，但主要仍使用煤炭作為主燃料，SRF混燒比例僅17%。

再生能源 廢棄物 經濟部

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