移工人數破80萬 學者籲促產業自動化解決缺工

國內移工人數創新高，今年9月突破80萬大關，其中以製造業增幅最明顯。學者認為，移工已成為常態性補充人力，政府應運用移工政策促使產業推動自動化解決缺工。

台灣1989年引進第一批東南亞外勞，拉開移工來台序幕，經過30多年時間，在台移工人數今年9月底突破80萬大關，已成為台灣經濟發展不可忽視的角色之一，包含在工廠、醫院等都可以看到移工的身影。

細看勞動部統計，移工人數今年9月底達到80萬5976人，其中產業移工包含製造業、營建業及農林漁牧業等合計55萬9937人，而社福移工則有24萬39人。

目前在台移工多來自泰國、印尼、越南及菲律賓，80多萬名移工中以印尼籍人數最大宗，共有29萬6756人，其次為越南籍緊追在後，有27萬8624人，再來是菲律賓15萬7916人、泰國7萬2678人。

若以行業別來分，產業類中有50萬3717人從事製造業工作，包含金屬製品製造業、食品及飼品製造業、機械設備製造業等，其次為營建工程業有3萬1962人、農林漁牧業2萬1347人。

社福移工部分，家庭看護工有22萬4725人，其次為養護機構看護工1萬9143人，而家庭幫傭則有2171人。

根據勞動部統計，103年9月時移工人數為53萬4081人，後續持續增長，至108年，移工人數在70萬徘徊，更在109年2月達到高峰、71萬9487人，但後因台灣防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響疫情執行邊境管制措施，也讓跨境人力流動受影響。

統計顯示，當時移工人數一度跌破70萬人，降至66萬人，勞動部研判人數下降主因是出境移工較入境移工多所導致，當時為留住在台移工，政府也發函讓雇主可以替將屆滿在台年限的移工申請延長聘僱許可。

不過，若僅比較同期數據，移工總數這10年來仍增加27萬多人，其中又以製造業增幅最為明顯，增加20萬人，其次為家事移工2萬9724人、營建工程業2萬8975人。

國內移工人數持續增長，代表國內產業人力需求高，數據也顯示，製造業相當仰賴移工人力，台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，移工已成為常態性補充人力，唯有從產業需求端做限縮，才能抑制移工人數增長。

「移工政策本來就是走鋼索」，辛炳隆指出，政府應想辦法用移工政策來平衡、促使產業想辦法在生產過程、服務過程中自動化來解決缺工問題。

辛炳隆表示，國內勞動力供給不足，縱使開發銀髮族也無法滿足現有需求，因此很難去抑制產業對移工的需求，在現有產業要維持既有規模、又要產業發展的情況下，未來移工只會越來越多。

辛炳隆說，人力短缺會對產業造成壓力、迫使壓力思考如何增進自動化解決缺工，政府應從中拿捏，善用移工政策，而不是產業要移工就都給移工，讓產業界缺工時只想引進移工而不願轉型。