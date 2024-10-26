中經院首估 明年經濟成長率保3

中華經濟研究院公布最新經濟預測，在內需、外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為百分之三點九六，較七月預測的百分之三點八一，上修○點一五個百分點，經濟成長模式為內外皆溫。另，中經院也首估二○二五年經濟成長約為百分之三點○三，雖較今年走緩，但仍在百分之三以上。

中經院長連賢明表示，台灣經濟表現比原先預估好，產業因為AI（人工智慧）帶動，對台灣經濟有正面影響，而台灣除外貿受惠於AI等需求強勁，表現亮麗之外，內需也因股市維持高檔，財富效果持續挹注民間消費成長，投資也因庫存去化已近尾聲，企業投資意願回升，推升經濟成長。

展望二○二五年，連賢明指出，全球經濟走勢持平，地緣政治風險猶存的前提下，預估明年經濟成長率約為百分之三點○三，較今年走緩，除因為今年基期已不像去年那麼低，AI成長幅度預期也會放緩，屬於平順發展。

至於通膨走勢，因颱風導致國內蔬果價格上揚，中經院預估今年CPI（消費者物價指數）年增率為百分之二點一七，連續三年突破百分之二，但今年已較去年的百分之二點四九減少○點三二個百分點。而二○二五年CPI年增率預測為百分之一點九六，仍逼近百分之二，連賢明表示，主因電價調漲，服務類通膨會再往上推升。

至於美國總統大選結果是否也會影響明年的台灣經濟發展？連賢明表示，美國總統大選結果帶來的經濟挑戰與變化，一定會牽涉到全世界，當然也會影響台灣，包括美國接下來的利率政策和產業政策。不過，台灣在半導體和AI領域的發展動能持續，因此不論美國總統選舉結果如何，對台灣的影響相對沒有那麼大。

台經院昨日公布九月景氣動向調查，受到全球製造業復甦力道疲軟影響，加上暑期消費旺季結束，政府打炒房效應，九月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點全數下滑，其中製造業更是連續四個月下跌。

台經院分析，全球製造業復甦力道仍顯疲軟，不過隨著美、歐央行步入降息循環，有助於消費及投資動能回升。此外，中國大陸近期推出多項經濟支持政策，短期內應可提振金融市場信心，然刺激政策能否奏效仍待觀察。