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中油11月4日召開臨時董事會 方振仁內升董事長

經濟日報／ 記者余弦妙謝柏宏葉卉軒／台北報導
中油總經理方振仁將內升董事長。 （中油官網）
中油總經理方振仁將內升董事長。 （中油官網）

國營油品龍頭中油高層傳異動，中油董事長李順欽將去職退休，據了解，行政院昨（25）日已核定由中油總經理方振仁內升任董事長，另外，從探勘部門出身的副總張敏升任總經理。

經濟部證實並表示，中油預計11月4日召開臨時董事會處理人事案。面對高層新人事，中油發言人林珂如表示，目前還沒有接獲公文通知，無法回覆。

有關中油人事案先前就已經傳的沸沸揚揚，作為國內最大石化能源公司，也是國營事業，賴政府上任後，一度傳出將由賴系人馬空降，不過因中油肩負供氣與能源轉型大任，近年和台電一樣擔任物價消波塊的角色，致連年虧損，經營不易，最終經濟部長郭智輝仍屬意由內部系統出任，以穩定能源供應。

李順欽因屆齡延任多年，這兩年一直傳出有異動，但因專業考量，仍被蔡政府重用，方振仁今年2月也屆齡65歲，原本傳出想辦理退休，據悉，經濟部經過一番慰留，才留住了方振仁。

未來幾年天然氣是我國發電占比最高的類別，中油承擔的壓力不小於台電公司，方振仁最早中油工程師出身、總工程師做起，從永安第一座天然氣接收站就參與規劃設計，後來到台中液化天然氣接收站，到觀塘第三座接收站，方振仁皆參與其中，可謂是經驗非豐富。

經濟部四大國營事業油電糖水，掌控公用民生資源之穩定供應，台電董事長由前經濟部次長曾文生專任，台水李嘉榮屬專業出身，這兩家國營事人事相對穩定。現中油董事長內定方振仁內升；台糖現任董事長楊明州為一年一聘，於10月屆期，是否改由賴系人馬與台南幫空降，則有待觀察。

中油 經濟部 董事長

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