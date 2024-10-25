快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

經部預告增訂第三方支付商業類別 助業者組公會自律

中央社／ 台北25日電

經濟部今天預告修正商業團體分業標準，增訂「第三方支付服務業商業」，業者可在預告期2個月內陳述意見；增訂商業團體將有助第三方支付業者籌組公會，業者7月曾透露，最快明年上半年正式成軍。

經濟部今天預告修正商業團體分業標準，增訂「第三方支付服務業商業」。商業署說明，為促進第三方支付服務業健全發展，暢通第三方支付服務業者與主管機關間的溝通、協助法規草案研擬及遵循、行業自律，因此增訂 「第三方支付服務業商業」團體業別及業務範圍。

商業署表示，第三方支付服務業商業是非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質交易款項服務的業者。

至於服務範圍，商業署表示，於買賣雙方交易發生後，代買方或付款人收受交易的價金，並依其指示轉交與賣方或收款人的服務。主要業務樣態包含但不限於提供信用卡相關代理收付服務、提供銀行虛擬帳號代理收付服務、由第三方支付服務業與通路業者簽約後，透過該通路代收款項。

經濟部表示，對公告內容有任何意見或修正建議者，請於公告刊登公報隔日起60日內陳述意見。

洗錢防制法部分條文今年7月在立法院三讀通過，納管幣商，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

第三方支付業者當時表示，為強化自律、接軌政府打詐措施，已向主管機關送件申請籌組公會，最快2025年上半年正式成軍。

第三方支付 經濟部

延伸閱讀

中油三接拚明年4月供氣 經濟部設專用港、管理小組盼三贏

廢棄物製成SRF不視為綠能 經部修法未來不納入獎勵

經濟部目標2027減碳千萬噸 廖偉翔：為何不用核電減碳

用戶數逾台灣一半人口！LINE Pay即將上市 跨境支付還要再等等？

相關新聞

3.96%！中經院上修今年GDP 經濟成長「內外皆溫」

中華經濟研究院昨（25）日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81...

中油11月4日召開臨時董事會 方振仁內升董事長

國營油品龍頭中油高層傳異動，中油董事長李順欽將去職退休，據了解，行政院昨（25）日已核定由中油總經理方振仁內升任董事長，...

永續供應鏈管理心法 替供應商分級、協力比稽核重要

國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）調查指出，企業供應鏈「範疇三」碳排平均佔總排...

台灣企業ESG調查出爐 中小企業需轉型標竿、重產品創新

全台超過98%企業是中小企業，但多數ESG案例都聚焦在大企業作為。政大信義書院今（25）日發布「台灣企業ESG調查」指出...

中油三接拚明年4月供氣 經濟部設專用港、管理小組盼三贏

經濟部25日指出，「經濟部觀塘工業專用港管理小組」正式揭牌成立，象徵桃園觀塘工業專用港，邁向兼顧穩定北部電力供應、保護生...

企業升級轉型調查白皮書：「三缺」是假議題 重點為市場需求

台灣產業創生平台董事長黃日燦25日指出，三缺是假議題，企業面臨的最主要挑戰中，有超過四成企業認為真正問題是市場需求有限，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。