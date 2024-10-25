快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

聽新聞
0:00 / 0:00

中油三接拚明年4月供氣 經濟部設專用港、管理小組盼三贏

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中油三接工程液態天然氣儲槽接近完工階段。圖／聯合報系資料照片
中油三接工程液態天然氣儲槽接近完工階段。圖／聯合報系資料照片

經濟部25日指出，「經濟部觀塘工業專用港管理小組」正式揭牌成立，象徵桃園觀塘工業專用港，邁向兼顧穩定北部電力供應、保護生態環境及支持國家能源轉型三贏的新里程碑。

經濟部產業園區管理局局長楊伯耕表示，隨著中油開發觀塘工業專用港進程，並逐步邁向2025年4月初期供氣目標，經濟部觀塘工業專用港管理小組將與中油攜手合作，並結合海關、檢疫、消防、警政及海岸巡防等駐港相關單位協力，共同守護港區的防護能力，以確保穩定的供電。

觀塘工業專用港設立於桃園觀塘工業區，是政府能源政策的重要基礎設施，主要在為台電大潭電廠提供發電所需的液化天然氣，該港於2017年核定設立，並於2018年動工興建。中油在觀塘工業區建設了第三座液化天然氣接收站（三接），並採行外推方案，以確保在提升電力供應的同時，對周邊環境保護及藻礁生態進行積極保護。

此外，中油在建設過程中針對藻礁保護與環境共融，進行多方面評估與規劃，對生態敏感區域採取保護措施。中油也將持續推動生態友善設施，確保柴山多杯孔珊瑚等保育物種的棲地安全，實現經濟發展與環境保護共生共融的目標。

三接 中油 經濟部

延伸閱讀

白忙一場！立院調查小組查鏡電視、進口蛋⋯遭宣告違憲

遏止黃牛歪風北市成立任務小組 林奕華向行政院提4建議

經濟部目標2027減碳千萬噸 廖偉翔：為何不用核電減碳

意不意外？經濟部力推汽車零件國產化　但國產車竟減產！

相關新聞

3.96%！中經院上修今年GDP 經濟成長「內外皆溫」

中華經濟研究院昨（25）日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81...

中油11月4日召開臨時董事會 方振仁內升董事長

國營油品龍頭中油高層傳異動，中油董事長李順欽將去職退休，據了解，行政院昨（25）日已核定由中油總經理方振仁內升任董事長，...

永續供應鏈管理心法 替供應商分級、協力比稽核重要

國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）調查指出，企業供應鏈「範疇三」碳排平均佔總排...

台灣企業ESG調查出爐 中小企業需轉型標竿、重產品創新

全台超過98%企業是中小企業，但多數ESG案例都聚焦在大企業作為。政大信義書院今（25）日發布「台灣企業ESG調查」指出...

中油三接拚明年4月供氣 經濟部設專用港、管理小組盼三贏

經濟部25日指出，「經濟部觀塘工業專用港管理小組」正式揭牌成立，象徵桃園觀塘工業專用港，邁向兼顧穩定北部電力供應、保護生...

企業升級轉型調查白皮書：「三缺」是假議題 重點為市場需求

台灣產業創生平台董事長黃日燦25日指出，三缺是假議題，企業面臨的最主要挑戰中，有超過四成企業認為真正問題是市場需求有限，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。