中油高層人事異動！李順欽屆齡退休 方振仁、張敏升任董總

中油董事長李順欽將去職退休，據了解，行政院25日已核定由中油總經理方振仁內升任董事長，另外，從探勘部門出身的副總張敏升任總經理。此外，預計將在11月4日召開臨時董事會處理人事異動案。

中油董事長李順欽因屆齡延任多年，這兩年一直傳出有異動。如今終於確認，將退休由方振仁內升。

國營事業中油公司為國內最大石化能源公司，中油因肩負三接天然氣供氣與能源轉型重大任務，尤其天然氣將作為未來橋接再生能源的重要傳統能源。

方振仁最早從工程師、總工程師做起，從永安第一座天然氣接收站就參與規劃設計，後來到台中液化天然氣接收站，到觀塘第三座接收站，方振仁皆參與其中，可謂是經驗非常豐富。