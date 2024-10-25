快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

少子化國安危機 劉鏡清：研究凍卵補助、單身女性人工受孕

中央社／ 台北25日電
國發會主委劉鏡清。記者林澔一／攝影
國發會主委劉鏡清。記者林澔一／攝影

少子化已成國安危機，國發會主委劉鏡清今天表示，台灣不婚不生問題嚴峻，過去比較少觸碰不婚這項議題，政府想要先解決「想生但有困難」這塊，研議端出新法案，讓單身婦女可以做人工受孕，另因目前年輕人平均快32歲才結婚，要生2胎至3胎比較難，政府也在研究凍卵補助。

他進一步指出，正集結跨部會力量，運用大數據勾勒台灣醫療、經濟、消費與生育實際行為樣貌，可作為未來人口發展政策規劃依據之一。

日前國發會發布最新人口報告，預估2070年總人口數只剩下約1497萬人，顯見少子化與勞動力老化問題更加嚴峻，成為外界關注焦點，國發會主委劉鏡清今天出席2024台灣企業升級轉型論壇，針對少子化挑戰說明政府研議對策。

他表示，少子化情況難以逆轉，政府現在努力守住目前生育率，同時探究台灣少子化背後的實際原因，希望能夠對症下藥。

外界關注台灣生育率低迷的原因，劉鏡清認為，最大因素是年輕人沒有遇到想要結婚的對象，對婚姻沒有強烈的意願，尤其台灣國情和歐美不同，婚生子女比率非常高，多是結婚後才會生小孩，歐美則不見得如此。

劉鏡清指出，過去沒有特別談論結婚率低這塊，但結婚率低，加上晚婚導致延後生育，都是少子化成因；政府想要先解決「想生但有困難」這塊，因此規劃凍卵，以及端出新法案，讓單身婦女可以做人工受孕。

衛生福利部預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用，衛福部長邱泰源也在9日表示，預計國健署將於11月前將草案送入衛福部，承諾最快今年底可將草案送進行政院。

劉鏡清說明，現在年輕人平均快要32歲才結婚，這樣要生2胎至3胎比較難，因此政府正研究凍卵補助。

至於台灣年輕人不婚不生的原因，各界眾說紛紜，主流說法是低薪、高房價降低生育意願，不過劉鏡清說，經過調查，經濟因素僅2成多，比率最高還是找不到理想的匹配對象。

劉鏡清分享周邊經驗，直言社會氛圍改變，許多年輕人不想改變現有生活、跨入結婚生子階段，這些情況普遍存在生活當中；政府目標先放在守住目前的生育率，持續集結跨部會力量研討對策。

為了更精確了解台灣人口及行為模式，劉鏡清表示，國科會、內政部等部會正在合作進行大數據分析，串聯年齡、消費、醫療保健、生育數等資料，將進行交叉分析，得到的結果會很真實，可以更深入了解台灣民眾實際行為。

不過劉鏡清也說，受限於個資法，必須要花更多時間謹慎處理，將等待大數據分析結果出爐。

國發會 少子化 結婚

延伸閱讀

單身女性、女同志擬與代理孕母脫鉤 衛福部續討論

攬才專法 年底送立院

台灣少子化原因出在哪 劉鏡清：最大問題是「沒有找到理想對象」

最新人口推估一延再延？ 國發會主委劉鏡清：17日公布

相關新聞

3.96%！中經院上修今年GDP 經濟成長「內外皆溫」

中華經濟研究院昨（25）日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81...

中油11月4日召開臨時董事會 方振仁內升董事長

國營油品龍頭中油高層傳異動，中油董事長李順欽將去職退休，據了解，行政院昨（25）日已核定由中油總經理方振仁內升任董事長，...

永續供應鏈管理心法 替供應商分級、協力比稽核重要

國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）調查指出，企業供應鏈「範疇三」碳排平均佔總排...

台灣企業ESG調查出爐 中小企業需轉型標竿、重產品創新

全台超過98%企業是中小企業，但多數ESG案例都聚焦在大企業作為。政大信義書院今（25）日發布「台灣企業ESG調查」指出...

中油三接拚明年4月供氣 經濟部設專用港、管理小組盼三贏

經濟部25日指出，「經濟部觀塘工業專用港管理小組」正式揭牌成立，象徵桃園觀塘工業專用港，邁向兼顧穩定北部電力供應、保護生...

企業升級轉型調查白皮書：「三缺」是假議題 重點為市場需求

台灣產業創生平台董事長黃日燦25日指出，三缺是假議題，企業面臨的最主要挑戰中，有超過四成企業認為真正問題是市場需求有限，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。