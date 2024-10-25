企業升級轉型調查白皮書：「三缺」是假議題 重點為市場需求

台灣產業創生平台董事長黃日燦25日指出，三缺是假議題，企業面臨的最主要挑戰中，有超過四成企業認為真正問題是市場需求有限，大家所討論的三缺（人才、技術、資金）是假議題。此外，國發會主委劉鏡清也提到，企業改革不能等，且轉型一定要有目標和方向，期盼能透過投入國發基金來協助台灣產業轉型，創造出雙贏局面，不只可以做公益還可以做生意，讓台灣產業體質越來越好。

台灣產業創生平台舉辦「2024年台灣企業升級轉型論壇」，會中黃日燦也公布最新台灣企業升級轉型調查白皮書，此次調查發現幾項重點，其中，在企業最長喊出的「三缺」中其實是假議題，其真正的關鍵是缺市場需求，調查顯示許多有40.5％企業最憂心的問題是市場需求有限，但從過往調查中不難發現，企業一邊抱怨三缺一邊卻不願意比同業投入更多資源，似乎反映出保守偏安的心態。

調查中也提到，有六成以上企業並未提及缺乏人才是重要議題，更又高達八至九成企業不認為缺乏技術與資金是影響企業發展的重大挑戰，整體而言，企業主觀上或許認為有三缺的問題，但市場需求有限似乎才是真正關鍵的議題；且企業相當自信但目標保守，企業雖具備高度自信但從客觀的財報資料來看，卻不如自評結果，似有過度樂觀地傾向；至於在資金的觀念上六成以上企業營運都靠自有資金，不願採用外部融資或股權資金作為管道，反映出企業較為保守穩健的心態。

另外還有發現解決三缺，以不脫隊為原則、人才政策向同業看齊，資源投入甚少、技術已自行開發為主、投資併購缺乏經驗、因應未來挑戰以內部途徑為主、營運策略由負責人與經營團隊主導等。

黃日燦指出，在過去半個多世紀以來，台灣企業用一卡皮箱就能征戰全球，在製造業和科技領域都有很好的成就，但隨著產業西進與南進，企業轉進繼繼續追求成本優勢，卻沒有轉型嘗試追求產業升級，在追求享受成本優勢的同時，也造就了強而有力的競爭對手產生，再加上過去幾年的美中貿易戰、紅色供應鏈、新冠疫情，都讓全球產業供應鏈發生巨變，過往的成功模式已不合時宜。

黃日燦說，台灣產業正處在「一樓半」的困境，上有二樓以上的美日歐先進產業，一樓有新興國家的企業快速上升崛起，若企業還不積極轉型，最後恐坐困愁城。

劉鏡清致詞時也提到，他從自己過往在企業界的經驗也很常看到企業轉型與改革的困境，但企業改革不能等，且轉型一定要有目標和方向，因此也才與黃日燦合作成立產業再造基金，由國發基金與民間的能量，透過集合業界能量，推動產業創生、布局未來競爭力，也能真正協助到還有機會翻轉的產業做轉型，創造出雙贏局面，不只可以做公益還可以做生意，讓台灣產業體質越來越好。