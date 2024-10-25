台經院9月三大營業氣候測驗點齊跌 摔至今年最低

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查報告，經過模型試算後，2024年9月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均呈下滑態勢，不僅跌幅不小，三大產業的營業氣候測驗點都跌至今年最低。其中，製造業連續第四個月走降，服務業和營建業營業氣候測驗點則連續第三個月回落。

台經院表示，全球製造業復甦力道仍顯疲軟，不過隨著美、歐央行步入降息循環，有助於消費及投資動能回升。此外，中國大陸近期推出多項經濟支持政策，短期內應可提振金融市場信心，只是刺激政策能否奏效仍待觀察。

在國內製造業方面，台經院指出，由於全球市場需求動能疲弱，加上受到低價進口鋼品及海外化學品產能開出影響，衝擊傳統產業9月出口與生產表現，使得製造業廠商對當月景氣看法轉差，不過隨著主要國家貨幣政策由緊轉鬆，有助於激勵海外需求，令製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比轉好。

服務業方面，則隨著暑假和民俗月的消費高峰結束，令零售業與餐旅業對9月景氣看法轉差，然受惠於休閒娛樂、體育賽事和藝文活動的密集舉辦吸引消費人潮，加上批發業者持續擴展門市，內需表現穩健，有助於零售批發業者看好未來半年景氣。

營建業部分，台經院指出，由於政府持續推進公共工程計畫，生技製藥業者積極建設新生產線，帶動廠辦及土木工程需求增加，加上政府延長關鍵原物料的稅負減徵措施，有助於減輕營建成本壓力，令9月營造業景氣有所好轉。

不過，台經院也提到，由於營建成本仍高，加上未來房市前景的不確定性，不動產開發商的開工意願也較為保守，削弱房屋建築工程需求，預計營造業前景轉為持平看待。此外，國內主要仲介9月房市交易量大幅衰退，顯示房貸緊縮已開始影響房市交易，加上央行祭出新打炒房措施進一步收緊市場資金，短期內房貸條件將不如以往，上述原因都使得不動產業看壞9月景氣表現；且台經院也研判，短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，皆不利於未來半年房市的表現。

台經院指出，經過模型試算後，2024年9月製造業營業氣候測驗點為94.82點，較8月修正後之96.55點下滑1.73點，呈現連續第四個月的下跌態勢。服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。9月服務業營業氣候測驗點為91.43點，較8月修正後之96.20點下滑4.77點，呈現連續第三個月的下跌態勢。9月營建業營業氣候測驗點為101.21點，較8月之107.43點下降6.22點，呈現連續第三個月的下跌態勢。