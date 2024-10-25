快訊

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

國際油價下跌 下週汽柴油估降2、3角

中央社／ 台北25日電
中油油價公式與平穩機制運作下，預估28日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。圖／中油提供
中油油價公式與平穩機制運作下，預估28日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。圖／中油提供

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東推動停火協議，又逢中國第3季經濟成長率低於目標，國際油價應聲下跌。中油油價公式與平穩機制運作下，預估28日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。

依照預測，92無鉛汽油每公升28.6元，95無鉛汽油每公升30.1元，98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升27元。

根據中油浮動油價公式，累算至10月24日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶74.47美元，較上週每桶74.70美元下跌0.23美元；新台幣兌美元匯率為32.054元，較上週32.155升值0.101元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.9元，柴油調漲1.1元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估28日凌晨零時起，下週汽、柴油每公升零售價調降0.2、0.3元。

中油 國際油價

延伸閱讀

「黎巴嫩須停火」 法主辦會議籌得8億援助金 德國也挺

黎巴嫩危機 法國召開國際會議募得逾250億人道援助

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

以色列擊斃哈瑪斯領袖 拜登稱「美好的一天」：恐怖分子都逃不過制裁

相關新聞

川普當選不利經濟？專家：台灣跑贏中日韓即遠離威脅

美國總統大選進入倒數，不少人憂心作風強勢的共和黨總統候選人川普當選，不利台灣經濟。台新金控首席經濟學家兼投顧副董事長李鎮...

台經院9月三大營業氣候測驗點齊跌 摔至今年最低

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查報告，經過模型試算後，2024年9月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均...

國際油價下跌 下週汽柴油估降2、3角

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東推動停火協議，又逢中國第3季經濟成長率低於目標，國際油價應聲下跌...

【重磅快評】桃園送電有瓶頸 高雄陳其邁就沒問題？

台電宣稱不供電給桃園（含）以北、用電量5MW以上的數據中心，近來又有續集，電電公會報告指桃園市電力自給率達137.7％，...

AI、半導體動能持續 中經院估2025年經濟成長可站上3％

中華經濟研究院25日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81%，上...

外貿內需雙引擎 中經院上修今年經濟成長率3.96%

中經院今天發布最新經濟預測，由於美國成長表現超乎預期，主要國際機構上修全球經濟成長率，臺灣除外貿受惠於AI等需求強勁，內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。