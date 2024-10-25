國際油價下跌 下週汽柴油估降2、3角

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東推動停火協議，又逢中國第3季經濟成長率低於目標，國際油價應聲下跌。中油油價公式與平穩機制運作下，預估28日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2、0.3元。

依照預測，92無鉛汽油每公升28.6元，95無鉛汽油每公升30.1元，98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升27元。

根據中油浮動油價公式，累算至10月24日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶74.47美元，較上週每桶74.70美元下跌0.23美元；新台幣兌美元匯率為32.054元，較上週32.155升值0.101元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.9元，柴油調漲1.1元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估28日凌晨零時起，下週汽、柴油每公升零售價調降0.2、0.3元。