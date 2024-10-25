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AI、半導體動能持續 中經院估2025年經濟成長可站上3％

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中華經濟研究院院長連賢明。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
中華經濟研究院院長連賢明。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

中華經濟研究院25日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81%，上修0.15個百分點，經濟成長模式內外皆溫。另，中經院也首估2025年經濟成長約為3.03%，雖較今年走緩，但仍在3%以上。

中經院長連賢明表示，台灣經濟表現比原先預估好，產業因為AI帶動對台灣經濟有滿正面的影響，是此次中經院上修2024年經濟成長率的主因。而台灣除外貿受惠於AI等需求強勁，表現亮麗之外，內需也因股市維持高檔，財富效果持續挹注民間消費成長外，投資也因庫存去化已近尾聲，企業投資意願回升，推升經濟成長。

至於通膨走勢，因颱風導致國內蔬果價格上揚，中經院預估今年CPI年增率為2.17%，連續三年突破2%，但今年已較去年的2.49%減少0.32 個百分點。而2025年CPI年增率預測為1.96%，仍逼近2%，連賢明表示，主因電價調漲，使得服務類通膨會再往上推升。

連賢明也說明中經院展望2025年台灣經濟成長，他表示，在全球經濟走勢持平，地緣政治風險猶存的情形下，預估經濟成長率約為3.03%，較 2024 年走緩，除因為今年的基期已不像前年那麼低，AI相關的成長幅度預期也會放緩，屬於比較平順的發展。

至於美國總統大選結果是否也會影響明年的台灣經濟發展？連賢明表示，美國總統大選結果帶來的經濟挑戰與變化，一定會牽涉到全世界，當然也會影響到台灣，包括美國接下來的利率政策和產業政策，不過台灣在半導體和AI的發展動能應會持續，因此不論美國總統選舉結果如何，對台灣的影響相對應沒有那麼大。

國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，中經院上修今年經濟成長率接近4%，和國發會預估「英雄所見略同」，是歷年來的次佳，僅低於2021年的6.62%，上一次出現4字頭的GDP成長率，是2014年。

中經院展望中心主任彭素玲指出，中經院最新預估2024年經濟成長率為3.96%。其中，內需貢獻3.07個百分點，民間消費貢獻1.50個百分點，國內投資貢獻0.77個百分點；而國外淨需求貢獻0.89個百分點。

彭素玲也示警，雖然台灣經濟表現穩健，未來仍須留意四大不確定性，包括主要國家貨幣政策走向、中國大陸經濟成長走勢及兩岸關係動向、國內投資支出與廠商對未來信心展望，以及地緣政治與美國總統大選後的政經走向。

美國

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