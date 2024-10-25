快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

諾貝兒寶貝積極拓展市場 丁丁藥局攜手慧穎攻輕齡族群

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

諾貝兒（6844）25日宣布，旗下丁丁藥局攜手慧穎生醫，推出全新「植感香氛系列」，搶攻輕齡市場，這是近期除了啟動展店以及併購雙引擎外，更積極發展不同的市場領域，服務顧客「從出生到銀髮的健康、成長、美麗」的全方位健康需求。

諾貝兒寶貝公司總經理許王伸表示，除了生理健康，心理健康已成為現代社會的焦點議題。丁丁藥局推出滿足輕齡族群健康與美麗所需的新產品。植感香氛系列以生活儀式感為核心，幫助消費者在現代忙碌的生活中保持美麗。諾貝兒更邀請百位潮流玩家於丁丁員工訓練中心─荔苑莊園，創造真實體驗感的展覽式設計，探索專屬於自己的香氛體驗。

慧穎生醫是一家專注於台灣原生植物的研究，並萃取其有效成分，憑藉自主研發的萃取技術與設備，公司取得美國、中國及台灣的萃取專利。其天然植萃技術，利用低溫高壓萃取分離，不僅環保無毒，而且不排放二氧化碳，符合綠色科技。

慧穎生醫總經理謝震表示，慧穎生醫秉持天然、健康與安全的核心理念，近年來專注於國際潮流中的「香氛」與「生活儀式感」話題，並透過旗下兩大品牌 NHH 與 A⁺Perdu推出一系列創新產品。

延伸閱讀

丁丁藥局攜手慧穎生醫推「植感香氛系列」 搶攻輕齡市場

生技論壇11月6日登場 黃彥臻：新創應尋求集團整合

開發自修復半導體技術製電子皮膚 台科大邱昱誠獲獎

改隸「陽明交大附中」高票通過 竹北高中最快明年掛上新校名

相關新聞

川普當選不利經濟？專家：台灣跑贏中日韓即遠離威脅

美國總統大選進入倒數，不少人憂心作風強勢的共和黨總統候選人川普當選，不利台灣經濟。台新金控首席經濟學家兼投顧副董事長李鎮...

企業升級轉型調查白皮書：「三缺」是假議題 重點為市場需求

台灣產業創生平台董事長黃日燦25日指出，三缺是假議題，企業面臨的最主要挑戰中，有超過四成企業認為真正問題是市場需求有限，...

台經院9月三大營業氣候測驗點齊跌 摔至今年最低

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查報告，經過模型試算後，2024年9月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均...

國際油價下跌 下週汽柴油估降2、3角

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東推動停火協議，又逢中國第3季經濟成長率低於目標，國際油價應聲下跌...

【重磅快評】桃園送電有瓶頸 高雄陳其邁就沒問題？

台電宣稱不供電給桃園（含）以北、用電量5MW以上的數據中心，近來又有續集，電電公會報告指桃園市電力自給率達137.7％，...

AI、半導體動能持續 中經院估2025年經濟成長可站上3％

中華經濟研究院25日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81%，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。