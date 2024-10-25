外貿內需雙引擎 中經院上修今年經濟成長率3.96%

中經院今天發布最新經濟預測，由於美國成長表現超乎預期，主要國際機構上修全球經濟成長率，臺灣除外貿受惠於AI等需求強勁，內需也因股市維持高檔，財富效果挹注民間消費成長，投資因庫存去化已近尾聲，企業投資意願回升，中經院預測2024年臺灣經濟成長率約3.96%，較上次預測3.81%上修0.15個百分點。中經院指出，在需與外貿雙引擎帶動下，成長模式「內外皆溫」。

至於2025年，中經院預測，在全球經濟走勢持平，地緣政治風險猶存的情形下，預估成長率約為3.03%，較2024年走緩，但仍在3%以上。

中經院指出，由於臺股交易熱絡、加權指數維持高點，使得民間消費受惠於手續費進帳與財富效果挹注；加上全球商品貿易復甦，尤其 AI 相關產品需求強勁，有利於商品出口。在民間消費熱絡、出口擴張情形下，2024年經濟成長率約 3.96%，較 7月預測值3.81%上修0.15個百分點，其中內需貢獻3.07個百分點，民間消費貢獻1.50個百分點，國內投資貢獻0.77個百分點；而國外淨需求貢獻0.89個百分點。

中經院估2024年各季經濟成長走勢，因基期因素逐季下緩，年增率分別為6.63%、5.06%、3.41%、1.14%。

中經院分析，由於 AI、高效能運算等全球需求暢旺，帶動相關商品出口蓬勃成長，2024 年海關出口年增率約 9.24%；而進口成長則因出口、廠商投資需求帶動，年增率約9.92%，將近兩位數字；出、進口相互抵減下，2024 年出超858.55億美元，年增6.27%。

商品與服務輸出、輸入之成長表現，因商品貿易成長穩健，國人出國旅遊活絡，2024年輸出、輸入年增率分別為 6.56%、6.75%，抵減後之國外淨需求規模約3.48兆新臺幣，年增5.91%。

投資方面，因庫存去化改善，加上房市、都更熱絡；雖然中央銀行於3月預防式升息半碼、9月實施第7波信用管制，但在比較基期偏低、以及公部門投資成長挹注下，2024年國內固定資本形成年增2.89%。對經濟成長率貢獻由2023 年負值轉為0.77 個百分點，其中民間投資全年成長1.80%。

中經院指出，2024年民間消費因股市成交熱絡以及指數維持高檔之財富效果挹注，全年成長率約2.67%，對成長率貢獻1.50個百分點。

至於通膨走勢，因費率調整加上天災導致在國內蔬果價格上揚，預估2024年CPI年增率約為2.17%，雖較去年2.49%減少0.32個百分點，但連續三年破2%；2025年CPI年增率預測值約 1.96%，略低於2%。