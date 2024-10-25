8成5勞工為何不自提勞退？三大原因揭曉了

目前勞退自提比率只有15%，為何上班族不參加自提？1111人力銀行跨世代退休規劃調查顯示，三大原因：錢不夠用、薪水太低、保留資金。退休後自評平均月花27979元，為了維持退休花費，78.3%上班族退休後持續開源，方法包括投資理財、兼職接案或重回職場。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，高達8成5的勞工沒有選擇自提，並非不重視退休規劃，調查發現，上班族沒有選擇自提主要原因：錢不夠用無法自提37.7%、薪水太低自提金額太少36.2%、想要保留流動資金23.6%，以及不相信政府投資效益22.0%。根據勞動部統計結果，薪資級距越高自提比率越高，最高級距11萬元以上，自提率達49.92%，而提繳薪資在36,300元以下者，自提率僅6.24%，可以看出所得的高低，大幅影響了上班族進行退休準備金的能力，高薪上班族更有餘裕為退休生活鋪路。

曾仲葳分析，在通貨膨脹的壓力下，剛起步的年輕族群對於退休憂慮更甚，促使年輕族群願意更早開始籌備長遠的退休計畫，期望提早達到財富自由的目標，從證交所統計的投資人開戶數年齡分布來觀察，過去一年，30歲以下的投資人開戶數成長最快，成長幅度超過10%，相較於30歲以上僅有4%的成長，相差比例懸殊，可以觀察出年輕族群希望透過投資來累積資產的意願強烈。

至於上班族在退休後要如何安排生活？調查發現，上班族自評退休後每個月要花27,979元，相當於目前收入的6成6，最想安排的活動是國內外旅遊58.4%，還有不少上班族打算退而不休(創業或就業)43.4%，其次是參加課程拓展生活圈42.9%、當志工30.9%、專職投資30.4%。

為了在退休後維持理想生活，78.3%上班族表示，在退休後還會持續開闢收入，主要的方式有投資理財70.5%、從事兼職/計時工作66.2%、接案23.9%，另外還有20.2%的上班族計畫重回職場擔任正職。