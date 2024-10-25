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立凱電授權歐洲 FREYR 廠 獲歐盟1.22億歐元補助

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

立凱電（5227）因應美系車廠客戶要求，於2022年環保製程技術及專利授權歐洲FREYR廠商， 根據FREYR官網指出，正式獲得歐盟創新基金1.22億歐元(約新台幣42億元)補助，預計2025年第1季完成並將在芬蘭建LFP鋰電池材料廠，初期年產能為3萬噸，受此消息，推升FREYR盤中一度大漲11%。

立凱電在美系終端車廠客戶要求，2022年授權給FREYR廠商環保製程技術及專利授權，經過1年 多，根據FREYR官網資料顯示，正式獲歐盟1.22億歐元補助，將在芬蘭建LFP鋰電池材料廠，激勵股價盤中一度大漲11%，這是立凱電授權廠商中，繼美國ICL之後再次成為歐盟第一個獲得巨額補貼的對象。

FREYR聯合創始人兼首席執行官Tom Einar Jensen指出，非常感謝獲得歐盟創新基金的資助，這表明歐盟對FREYR可持續電池價值鏈解決方案支持。

Tom Einar Jensen表示，FREYR專注於在美國市場發展，這筆1.22億歐元補助金將用於芬蘭陰極活性材料 (CAM) 專案相關發展，預計2025年第1季完成，同時FREYR持續與技術授權方、合作夥伴、客戶及其他相關合作廠進一步發展，而該專案的目標是開發LFP鋰電池材料。

FREYR是一家永續電池和清潔能源解決方案開發商，透過電池和再生能源價值鏈的工業化技術加速全球能源系統的脫碳。FREYR的實體資產組合包括位於挪威摩城的技術研發客戶資格工廠(CQP)以及Giga Arctic和Giga America專案現場資產。

立凱電指出，FREYR這個補助案對立凱的意義有三點，第一、立凱多年堅持的環保製程，中國以污染換取低價的做法，不受到歐美的歡迎；第二、立凱電擁有多種國際戰略價值的專利佈局，中國LFP產品 在歐美市場很難迴避立凱的技術；第三、歐美納稅人普遍厭惡中國用低價傾銷，摧毀其他國家產業，造成嚴重失業、企業破產的經濟侵略行為，普遍不願意見到政府對中國進行補貼。

立凱電目前已如期完成與歐、美2家上市企業的LFP(磷酸鐵鋰)技術授權，達成公司設定的目標，這些授權客戶預計在2027年完成設廠，至於澳洲客戶仍在爭取政府補助中，同時也拓展包括日本和美國在內的重要儲能及電動車市場，並已與多家客戶展開合作。

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