都更條例放寬容積認定三讀通過 27萬戶可受惠

立法院25日三讀通過「都市更新條例」第65條修正法案，內政部長劉世芳表示，法案修正後，將擴大適用原建築容積更新重建對象，提高建築物所有權人參與都市更新的意願，預計全國將有8,216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠。

劉世芳解釋，這次修法主要考量實施容積管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，就現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮。

劉世芳進一步表示，因此，為維護民眾居住安全品質及易於更新整合，修法擴大適用原建築容積更新重建對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地。

此外，為確保符合前項條件民眾的權益，這次修法也明定條例修正實施前，已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用原建築容積計算。

劉世芳說，台灣歷經多次地震災害，居住安全攸關國人生命財產保障，因此都市更新工作必須持續推動，內政部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，精進各項政策，具體落實都市更新，相信在各方共同努力下，將能加速促進改善居住環境並增進公共利益。