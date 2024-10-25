快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

碳費徵收對象未來再擴大？彭啓明沒說死

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
彭啓明上午接受廣播節目專訪。翻攝自hitfm YT頻道
彭啓明上午接受廣播節目專訪。翻攝自hitfm YT頻道

為達到節能減碳目標，環境部瞄準碳費徵收對象以年排放量2.5萬噸以上的排碳大戶為主，預計有500廠左右，占全國總碳排放量54％，至於其他46％排碳戶未來是否也要逐步開徵，環境部部長彭啓明25日對此回應沒說死，坦言「國際上的確有這個趨勢」。

台灣即將在2026年正式課徵碳費，第一波徵收對象以排碳大戶為主，又分成一般費率每噸300元、優惠費率A每噸50元及優惠費率B每噸100元，彭啓明接受廣播節目專訪針對碳費徵收進行解釋。

彭啓明表示，企業若要符合優惠費率A，以每噸50元課徵碳費，那2030年就必須減碳43％，這的確很難，僅有少數企業能做到，大多數企業能達到的是優惠費率B，另外針對高碳洩漏風險產業，像是水泥、鋼鐵、石化業有可能因為課徵碳費移到別的國家，就先給予2折折扣，以優惠費率B而言就是20元。

至於哪些企業符合高碳洩漏風險？彭啓明說，行政院主計總處過幾個月會公布檢核表，不過多數企業都知道自己是否吻合，只是還要進行法制化作業，另外也有業者反映國外進口的高碳洩漏產業未課徵碳費，可能會造成競爭上的不公平，未來也會研擬屬於台灣的CBAM。

台灣企業在國內被課徵一次碳費，再賣去歐盟，會不會再被課徵一次費用，形同被撥兩成皮？彭啓明解釋，像是螺絲帽業者原料來自中鋼，銷售到歐盟可以扣抵一部分，不過若超過配額以上，就要補繳1噸70歐元（約新台幣2500元）。

年排放2.5萬公噸產業排放量僅占54％，另外還有46%不在徵收範圍，未來是否可能納入徵收對象？彭啓明坦言，國際上的確有這個趨勢，歐盟現在徵收對象占6成，兩年後目標是要涵蓋85％，雖然醫院不是課徵範圍，但也可能透過油價、電價去課徵。

至於對物價影響，彭啓明強調，碳費徵收精準打擊某些業者，是求穩健上路，希望儘可能不要影響物價、不影響日常生活，現在的通膨主要是因為人力成本、電價上漲等因素影響。

彭啓明 歐盟 減碳 電價

延伸閱讀

盧秀燕喊碳費八成留地方 彭啟明曝三套分配劇本：吵不完

如果不減碳恐年收碳費300億 彭啓明：減量計畫不能「漂綠」

碳費最大戶！台積電估年繳10億 占總額六分之一

彭啓明喊話蔣萬安同島一命幫燒垃圾 藍議員：標準情勒

相關新聞

川普當選不利經濟？專家：台灣跑贏中日韓即遠離威脅

美國總統大選進入倒數，不少人憂心作風強勢的共和黨總統候選人川普當選，不利台灣經濟。台新金控首席經濟學家兼投顧副董事長李鎮...

企業升級轉型調查白皮書：「三缺」是假議題 重點為市場需求

台灣產業創生平台董事長黃日燦25日指出，三缺是假議題，企業面臨的最主要挑戰中，有超過四成企業認為真正問題是市場需求有限，...

台經院9月三大營業氣候測驗點齊跌 摔至今年最低

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查報告，經過模型試算後，2024年9月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均...

國際油價下跌 下週汽柴油估降2、3角

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東推動停火協議，又逢中國第3季經濟成長率低於目標，國際油價應聲下跌...

【重磅快評】桃園送電有瓶頸 高雄陳其邁就沒問題？

台電宣稱不供電給桃園（含）以北、用電量5MW以上的數據中心，近來又有續集，電電公會報告指桃園市電力自給率達137.7％，...

AI、半導體動能持續 中經院估2025年經濟成長可站上3％

中華經濟研究院25日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81%，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。