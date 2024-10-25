碳費徵收對象未來再擴大？彭啓明沒說死

為達到節能減碳目標，環境部瞄準碳費徵收對象以年排放量2.5萬噸以上的排碳大戶為主，預計有500廠左右，占全國總碳排放量54％，至於其他46％排碳戶未來是否也要逐步開徵，環境部部長彭啓明25日對此回應沒說死，坦言「國際上的確有這個趨勢」。

台灣即將在2026年正式課徵碳費，第一波徵收對象以排碳大戶為主，又分成一般費率每噸300元、優惠費率A每噸50元及優惠費率B每噸100元，彭啓明接受廣播節目專訪針對碳費徵收進行解釋。

彭啓明表示，企業若要符合優惠費率A，以每噸50元課徵碳費，那2030年就必須減碳43％，這的確很難，僅有少數企業能做到，大多數企業能達到的是優惠費率B，另外針對高碳洩漏風險產業，像是水泥、鋼鐵、石化業有可能因為課徵碳費移到別的國家，就先給予2折折扣，以優惠費率B而言就是20元。

至於哪些企業符合高碳洩漏風險？彭啓明說，行政院主計總處過幾個月會公布檢核表，不過多數企業都知道自己是否吻合，只是還要進行法制化作業，另外也有業者反映國外進口的高碳洩漏產業未課徵碳費，可能會造成競爭上的不公平，未來也會研擬屬於台灣的CBAM。

台灣企業在國內被課徵一次碳費，再賣去歐盟，會不會再被課徵一次費用，形同被撥兩成皮？彭啓明解釋，像是螺絲帽業者原料來自中鋼，銷售到歐盟可以扣抵一部分，不過若超過配額以上，就要補繳1噸70歐元（約新台幣2500元）。

年排放2.5萬公噸產業排放量僅占54％，另外還有46%不在徵收範圍，未來是否可能納入徵收對象？彭啓明坦言，國際上的確有這個趨勢，歐盟現在徵收對象占6成，兩年後目標是要涵蓋85％，雖然醫院不是課徵範圍，但也可能透過油價、電價去課徵。

至於對物價影響，彭啓明強調，碳費徵收精準打擊某些業者，是求穩健上路，希望儘可能不要影響物價、不影響日常生活，現在的通膨主要是因為人力成本、電價上漲等因素影響。