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盧秀燕喊碳費八成留地方 彭啟明曝三套分配劇本：吵不完

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台中市長盧秀燕昨日在行政院會前向環境部長彭啟明談話。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕昨日在行政院會前向環境部長彭啟明談話。圖／新聞局提供

台灣即將在2026年進入碳有價時代，環境部估每年能徵收到60億至400億元碳費，台中市長盧秀燕爭取碳費應該撥八成給地方使用；環境部部長彭啟明25日回應，目前已撥補空汙費給地方使用，台中每年都拿10幾億元補助，而溫室氣體影響性是全球的，而且縣市如何分配也會遇到三種問題，最後會吵不完。

彭啟明接受節目專訪還原與盧秀燕談話過程，對方的確提出八成碳費留地方，但他並不同意，後來盧又說至少要有六成，不然也要有五成，但雙方最終沒有共識。

彭啟明表示，當下解釋每年都已經有撥補空汙費給地方，每年空汙費約80至90億元，其中台中就拿10幾億元，因為有像是中火這類固定汙染源，所以拿得會比較多，另外高雄、台南也拿較多。

彭啟明指出，空氣汙染與溫室氣體不同，並不是台中有個很大的排碳源，排出溫室氣體後，只會讓台中氣候就會不一樣，而是全台灣、全球都會受到影響，所以不能這樣分。

而碳費留地方也會牽涉到分配問題，彭啟明分析，光是縣市間怎麼分就吵不完，第一，按照排碳量比來分，目前高雄排碳占比26％、雲林24％、台中13％，光是這三個縣市占比就達65％，還有10個縣市是0，這樣一定會吵翻；第二，用人口數來分；第三，用氣候災害衝擊多寡來分，但台中氣候災害比較少，花蓮、宜蘭、屏東、新北就很多，真的很困難。

彭啟明以自身經驗舉例，他參加11次氣候變遷會議經驗，原本西方國家一年有一千億美元的氣候基金，最後也是因為分配問題吵不完，要繳錢的國家也都不想繳交，還是要回到申請方式，減碳做得好就優先補助。

彭啟明強調，碳費分配不是環境部長能決定，按照法令是由碳費審議委員會決定，未來是否納入地方會再考慮，一定要有公正的委員會，而不是用分的，也有人認為碳費應該用在對減碳極大化效益上。

彭啟明表示，盧秀燕是政治界受到大家尊重的媽媽市長，相關意見有聽進去，但中央跟地方本來就要合作，建議還是要跟著全球趨勢走，不然會把減碳效果給蹉跎掉。

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