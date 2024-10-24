9月失業率 24年同期最低

行政院主計總處昨（24）日公布9月失業率3.43%，月減0.05個百分點，較上月減少7,000人，結束連三月走升，亦創近24年同期最低水準。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，因畢業生陸續找到工作，9月失業率回落，若無意外，10月失業率多半會持續下滑。

今年1至9月失業率平均為3.39%，較上年同期下降0.13個百分點。

不過值得注意的是，9月經季節調整失業率為3.38%，月增0.02個百分點，已連二月上升，且為近五月最高；再加上因工作場所業務緊縮或歇業失業者7月不到10萬人、8月上衝至10萬人、9月續增1,000人達到10.1萬人，這是屬於相對較負面的二個訊號。

譚文玲分析，9月因工作場所業務緊縮或失業人數雖續增，但整體人數仍在10萬上下，且今年1月以來並沒有很大幅度變動，至於經季節調整失業率雖連二月上升，但幅度都還好，且今年1月開始迄今經季節調整失業率大都維持3.34%~3.4%之間。因此，研判目前勞動市場仍屬穩定。

針對目前國內景氣復甦出現產業不均衡現象，是否也反映在勞動供需市場？譚文玲指出，由於很多因素摻雜，9月就業人數為1,160.4萬人，其中服務業部門減少1.1萬人，當中零售和住宿就業人數減得比較多，主要跟季節有關受暑期工讀生退離影響，工業部門則是增加3,000人，而以製造業為主，相關數據顯示都仍在可接受的波動範圍，「目前手上資料尚無法看出哪一個產業特別不好」。

主計總處統計，9月失業人數為41.2萬人，較8月減少7,000人，其中因對原有工作不滿意而失業者減少4,000人，初次尋職失業者減2,000人；與去年同月比較，失業人數減少4,000人。

1至9月失業人數平均為40.7萬人，較上年同期減少1.2萬人。