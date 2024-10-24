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攬才專法 年底送立院

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

少子化造成勞動力短缺，國發會主委劉鏡清昨（24）日表示，11月將啟動「數位牧民計畫」，另也將修正《外國專業人才延攬及雇用法》，放寬全球菁英居留一年即可取得永久居留，預計12月送立法院審議。

劉鏡清昨日赴立法院經濟委員會備詢，立委關注勞動力短缺，他指出，2028年前還有20萬勞動力缺口，其中8萬屬於勞動力，其餘則是以新增12萬名外國專業人才為目標，以白領技術人才為主。

劉鏡清強調，「吸引人才」和「留住僑外生」是接下來的二大努力方向，透過多元管道，2028年補足20萬名勞動力缺口，「應該沒問題，可以達到我們要的目標」。

關於數位遊牧人才部分，劉鏡清指出，全球現在有3,500萬數位牧民，用數位技能在家工作，國發會希望能夠在2028年之前吸引10萬人進來，且能有1萬人留下，已和台南市、台東縣談好合作，11月將啟動數位牧民計畫。

劉鏡清表示，目前也正進行攬才專法修法，提出全球菁英一年取得永居、開放僑外生畢業後二年尋職期可自由打工。

國發會 白領 立法院

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