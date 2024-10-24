童子賢：漲工業電價 還台電公道

國家氣候變遷對策委員會昨（24）日召開，擔任副召集人的和碩董事長童子賢在會中提出三點，包含電價、電動車基礎建設、水資源。他表示，工業電價調漲是還台電公平、公道，電價調漲有其必要。

總統府副秘書長張惇涵昨日會後轉述，童子賢會中提到三件事。

首先是電價，他指出，過去台電吸收許多電價成本，坦白說對台電並不公平，經過幾次調漲電價，工業用電調漲算是還台電公道，目前台灣工業用電的電價跟南韓也很趨近。

其次，台灣對比歐盟的充電站設置比率相對少，若真要推動節能減碳，台灣運輸部門應更積極改善，才是未來重點；最後是水資源部分，雖我國糧食大多仰賴進口，但未來隨氣候變遷，糧食供應也會是一大問題，政府針對基礎農業用水建設，應投入更多資源，不要浪費水資源。

另外，昨日會中討論行政院、中央各部會及六都與各縣市政府將設「永續長」，行政院永續長為副院長鄭麗君，地方政府則由副首長以上層級擔任，11月23日將召開首次永續長共識營會議；節能方面，經濟部表示，政府將由公家單位帶頭，分三階段推節能計畫，目標在2027年節省206億度電，相當於全國8％用電量，並促進3,266億元節能投資。