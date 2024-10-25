碳費最大戶！台積電估年繳10億 占總額六分之一

排碳大戶將於2026年首度繳納碳費，共281家企業受影響。環境部長彭啓明昨（24）日透露，預估台積電（2330）將可適用優惠費率B、即每噸100元，每年需繳納10億元碳費，將是國內繳納最多的大戶。

也就是說，光是台積一家繳納的碳費，就占所有碳費的六分之一。

環境部長彭啓明談碳費

環境部日前公告碳費費率，2025年的排放量將適用的起徵費率中，一般費率為每噸300元，優惠費率A（適用行業別指定削減率）每公噸50元，優惠費率B（適用技術標竿指定削減率）則為每公噸100元；若業者提出自主減量計畫，且符合高碳洩漏行業，首年還可再適用係數0.2，也就是再打兩折。

彭啓明昨日接受媒體專訪，被問到有哪些行業入列高碳洩漏風險產業？他表示，主計總處今年11月將公布一份最新產業關聯表，環境部也會參考歐盟指定產業別，並與經濟部討論，最遲明年上半年就會公布。

環境部明年將啟動試行申報2024年排放量，等到2026年再正式收取2025年排放量的碳費。舉例來說，台積電努力減碳，但排放量合計1,000多萬噸，因台積電並非高碳洩漏行業，初估台積電將適用優惠費率B，也就是每噸100元，如此一來，台積電約年繳10億元碳費，將是全台繳最多的大戶。

彭啓明說，台積電、台塑都有很多廠，因此加總起來要繳的碳費金額會很高，但這次需要申報的500廠中，有281家企業，其中141家為上市櫃公司，看過每一家ESG報告，如果依此減排即可適用優惠費率，「我心裡面不怕，除非大家ESG報告是假的」，明年開始大家來看，當潮水退去，就知道誰的ESG報告是作文比賽。

另外，彭啓明指出，台電在ESG報告在減碳上非常具有企圖心，台電繳費排放量是計算廠內使用，也寄售以他們耗損的電來計算，不到1,000萬噸，他曾問台電董事長曾文生，台電是否能提自主減量計畫，「他回覆台電輸不起，一定要做，身為國營事業要當第一」，估算台電要繳納碳費約5億，中油也差不多5至6億元。

另外，台化纖原來碳費要繳納13億元，超過台積電，但透過努力減碳，又可適用高碳洩漏行業的兩折優惠，變成只要繳1億餘元，彭啓明形容，「就像做核心運動會很痛，但最後可得來健康的身體」。

不過，彭啓明也表示，他認為碳費制度有其盲點，未來四年內一定會推動總量管制排放交易。