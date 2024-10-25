快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

碳費最大戶！台積電估年繳10億 占總額六分之一

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
排碳大戶將於2026年首度繳納碳費，共281家企業受影響。 聯合報系資料照
排碳大戶將於2026年首度繳納碳費，共281家企業受影響。 聯合報系資料照

排碳大戶將於2026年首度繳納碳費，共281家企業受影響。環境部長彭啓明昨（24）日透露，預估台積電（2330）將可適用優惠費率B、即每噸100元，每年需繳納10億元碳費，將是國內繳納最多的大戶。

也就是說，光是台積一家繳納的碳費，就占所有碳費的六分之一。

環境部長彭啓明談碳費
環境部長彭啓明談碳費

環境部日前公告碳費費率，2025年的排放量將適用的起徵費率中，一般費率為每噸300元，優惠費率A（適用行業別指定削減率）每公噸50元，優惠費率B（適用技術標竿指定削減率）則為每公噸100元；若業者提出自主減量計畫，且符合高碳洩漏行業，首年還可再適用係數0.2，也就是再打兩折。

彭啓明昨日接受媒體專訪，被問到有哪些行業入列高碳洩漏風險產業？他表示，主計總處今年11月將公布一份最新產業關聯表，環境部也會參考歐盟指定產業別，並與經濟部討論，最遲明年上半年就會公布。

環境部明年將啟動試行申報2024年排放量，等到2026年再正式收取2025年排放量的碳費。舉例來說，台積電努力減碳，但排放量合計1,000多萬噸，因台積電並非高碳洩漏行業，初估台積電將適用優惠費率B，也就是每噸100元，如此一來，台積電約年繳10億元碳費，將是全台繳最多的大戶。

彭啓明說，台積電、台塑都有很多廠，因此加總起來要繳的碳費金額會很高，但這次需要申報的500廠中，有281家企業，其中141家為上市櫃公司，看過每一家ESG報告，如果依此減排即可適用優惠費率，「我心裡面不怕，除非大家ESG報告是假的」，明年開始大家來看，當潮水退去，就知道誰的ESG報告是作文比賽。

另外，彭啓明指出，台電在ESG報告在減碳上非常具有企圖心，台電繳費排放量是計算廠內使用，也寄售以他們耗損的電來計算，不到1,000萬噸，他曾問台電董事長曾文生，台電是否能提自主減量計畫，「他回覆台電輸不起，一定要做，身為國營事業要當第一」，估算台電要繳納碳費約5億，中油也差不多5至6億元。

另外，台化纖原來碳費要繳納13億元，超過台積電，但透過努力減碳，又可適用高碳洩漏行業的兩折優惠，變成只要繳1億餘元，彭啓明形容，「就像做核心運動會很痛，但最後可得來健康的身體」。

不過，彭啓明也表示，他認為碳費制度有其盲點，未來四年內一定會推動總量管制排放交易。

台積電 台電 減碳 碳費

延伸閱讀

彭啓明喊話蔣萬安同島一命幫燒垃圾 藍議員：標準情勒

彭啓明喊話同島一命燒垃圾 北市強調願意幫忙但有1困境

誰是碳費一哥？彭啓明掐指一算 這家繳10億最多

SRF汙名有解？環境部將輔導業者升級 年底提管理辦法

相關新聞

川普當選不利經濟？專家：台灣跑贏中日韓即遠離威脅

美國總統大選進入倒數，不少人憂心作風強勢的共和黨總統候選人川普當選，不利台灣經濟。台新金控首席經濟學家兼投顧副董事長李鎮...

企業升級轉型調查白皮書：「三缺」是假議題 重點為市場需求

台灣產業創生平台董事長黃日燦25日指出，三缺是假議題，企業面臨的最主要挑戰中，有超過四成企業認為真正問題是市場需求有限，...

台經院9月三大營業氣候測驗點齊跌 摔至今年最低

台灣經濟研究院25日發布10月景氣動向調查報告，經過模型試算後，2024年9月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點均...

國際油價下跌 下週汽柴油估降2、3角

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東推動停火協議，又逢中國第3季經濟成長率低於目標，國際油價應聲下跌...

【重磅快評】桃園送電有瓶頸 高雄陳其邁就沒問題？

台電宣稱不供電給桃園（含）以北、用電量5MW以上的數據中心，近來又有續集，電電公會報告指桃園市電力自給率達137.7％，...

AI、半導體動能持續 中經院估2025年經濟成長可站上3％

中華經濟研究院25日發布最新經濟預測，在內需與外貿雙引擎帶動下，預測今年經濟成長為3.96%，較7月預測的3.81%，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。