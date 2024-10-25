總統定調 提高減碳目標

賴清德總統昨（24）日召開第二次國家氣候變遷對策委員會，將調高2030年、2032年等減碳目標，預計明年1月拍板，他強調台灣要有迎頭趕上的決心、務實的政策及執行力。環境部長彭啟明期許以日本為標竿，雖無法亞洲第一，但至少要拚亞洲第二、第三。

台灣目前的減碳目標，規劃2030年減碳23%至25%，未來將調高；日本目前定在2030年減46%，甚至努力到50%；南韓目前則定在2030年減少40%。

賴總統昨日召開氣候變遷委員會，據了解，昨日會中並未談及核能議題，而是聚焦減碳目標、節能、政府永續長等議題。

賴總統會前致詞提到2015年《巴黎協定》要求各國每五年更新一次「國家自主貢獻」（NDC），2021年COP 26已要求各國增加頻率，每兩年更新一次，加快全球減碳進程，各國下一輪NDC更新時間就在明年初。

賴總統會後共作出五大結論，第一，希望針對委員會七大主軸每月至少一次分組討論，再進到三個月一次的委員會中，讓議題更收斂；第二，針對2032年減碳目標、能源資訊平台更密集交換意見；第三，目標明年1月訂出2032年減碳新目標，審慎盤點政策瓶頸，新目標要更有迎頭趕上的決心、更務實因應的政策、更貫徹落實的執行力。

第四，環境部將主責加速完成能源資訊平台建置；第五，此次報告的政府永續長聯盟、政府因應氣候變遷作為及進度、深度節能方案等，會根據委員意見調整推動策略，讓政策確切落實，發揮最大效益。

彭啟明在會後記者會表示，明年1月將公布台灣2030年、2032年減碳新目標，並凝聚社會共識後才會定案，政府初步盤點減碳旗艦計畫，包含碳捕捉、地熱、深度節能等。