賴總統：中央綠色採購要提升 盼2030提高至10%

賴總統24日針對會議作出結論，他指出，在節能部分將會以三部分切入，分別是公部門以身作則、引入民間能量挹注節能、鼓勵全民參與節能，此外也將提升中央政府的綠色採購預算，期望能在2030年，要提升到百分之10。

賴總統提到，對於後續已經有分組，分成七組，就大家關心的議題，持續進行討論。第一次會議的六項列管事項，今天都有具體的執行進展及後續規劃做法。謝謝執行秘書彭啓明部長的彙整報告，後續請行政院和相關部會持續推動及追蹤管考，並行政院即將籌組公部門永續長聯盟，由上而下展現決心，為國家的永續發展努力。

賴總統說，「國家有淨零排放的目標，中央各部會及地方政府，也要有各自的目標，加速完成下面兩項重點工作，中央各部會及各地方政府，以及簡又新顧問建議，把工研院和中研院，也列入我們第一波節能減碳目標，有兩項工作應該執行」。第一，完成內部碳盤查，例如用水、用電、用油等都要比照民間辦理；公務車電動化要如期在2030年完成；公部門無論新舊建築，都要率先完成「建築能效標示」，並且要設定完成目標年以及每年績效指標，來引領民間一起行動。

第二，「要提升綠色採購。除了我們年度都有特別編列的綠色採購以外，我們實際上中央政府要以身作則，年度中央政府總預算，也應該用逐年提升適度比例來進行綠色採購，目前我們設定的目標，是2030年，要提升到百分之10。不妨進一步來討論，有沒有機會有更高比例。也期待各級政府機關，可以廣納創新的思維和機制，來推動淨零轉型任務」。

同樣的，在「節能」關鍵的第一步，除了需要各部會都全力投入，也應該思考妥善運用行政規範引導，公私夥伴協力開創嶄新的商業模式，來協助達成四年節電206億度的目標。對於節能要從三個方向來努力，首先是公部門以身作則，各部會都要動起來，積極促進公營事業導入ESCO，建立實際績效和模式，加快國內的節能進程。在確保個資安全的前提下，善用能源資訊管理系統，詳細分析數據，才能有效地善用節能投資，讓設備改善跟深度節能的效果，發揮到最大。不僅僅是社會上能效提升，也應該要有系統性的節能、和智慧能源管理，一併來進行，ESCO效益才會最大。

第二，引入民間能量挹注節能，在人力上，應結合民間專家的力量，盡速成立輔導團隊，彭啓明部長剛剛已經有提到，有34位專家學者的協助，提供節能的專業支持。在財務面，應該積極促成金融和保險業的參與，為節能項目提供資金保障，擴大節能規模；第三，鼓勵全民參與節能，推動汰舊換新、採用高效能家電，「這是我們改變大眾行為的開端，我們要讓節能減碳行為，融入每個人的日常生活，共同塑造一個更永續、更低碳的社會」。

此外，賴總統也針對各委員的討論做出五大結論，第一，希望各位委員和顧問，能夠針對本委員會的七大主軸，進行每個月至少一次的分組討論，並且匯集共識，來到三個月一次的委員會中，讓議題更收斂，讓討論更聚焦，讓政策落實更具可行性；第二，針對國人和國際社會最關心的，2032年台灣減碳新目標，以及能源資訊平台的建構，這兩項重中之重的任務，「我要請委員們，用更密集的頻率交換意見，作為凝聚政策的建議」。

第三，特別是，針對設定2032減碳新目標，環境部今天已經報告相關規劃。 明年，世界各國將提出下一期2035年的第二版國家自定貢獻（NDC）。台灣一定要和世界同步，所以目標是，在明年1月，也就是下一次的委員會議，提出台灣2032年的減碳新目標，來進一步凝聚共識。賴強調，要審慎盤點現階段政策執行的瓶頸，誠實面對挑戰、務實提出對策、踏實解決問題。台灣的減碳新目標，要更有迎頭趕上的決心，要有更務實因應的政策，並且，更貫徹落實的執行力；第四，「感謝委員們達成共識，我們請環境部主責，加速完成能源資訊平台的建置，也請各位委員參與建置過程的討論，我們的目標一致，就是要讓整個台灣社會，可以在共同的事實基礎上，進行理性、深度的討論」。

第五，在這次會議中，環境部整理了近期行政院因應氣候變遷的相關作為及進度；也報告了政府成立永續長聯盟，來深化永續發展及淨零排放的規劃；經濟部也報告了深度節能的行動方案。最後將會根據各位委員的意見，調整後續的推動策略，確保相關政策都可以確切落實，發揮最大效益。