經濟部修法屋頂光電未落實維護或回收 最高罰150萬

新建建物屋頂將強制設置太陽光電，為強化光電市場管理，經濟部預告「再生能源發展條例」修正草案，建物屋頂光電設備若未依規定管理維護或拆除回收，違者處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，且可連續處罰。

立法院去年通過「再生能源發展條例」修法，強制未來新建、增建、改建達一定規模建物裝設一定比率的太陽光電，門檻細節預計年底出爐，屆時由內政部、經濟部同步公布。

經濟部昨天再預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，一大重點強化再生能源發電設備完成設置後的管理及相應罰則。

能源署官員說明，再生能源發展條例歷經民國108年、112年的2次修法，國內光電設備設置階段規範已相對成熟，如今再修法，主要目的是完善後市場管理，意即發電設備發電期間的維護與最終回收處置。

首先，修法增列再生能源發電業執照、自用發電設備登記證或再生能源發電設備認定文件失效後，設置者應拆除回收或採其他適當處置。

官員解釋，目前光電設備設置者都會預收每瓩1000元的回收處理費，繳交給環境部，為預防屋頂光電設備超過使用年限仍沒拆除，衍生安全問題，且沒達到實質回收，基於強化市場管理原則，未依規定者將挨罰。

修法也增訂新建、增建、改建符合一定條件的建築物，所有權人或管理人於建築物存續期間，應管理、維護太陽光電發電設備。官員說明，以大廈電梯為例，管委會有責任定期保養維護，光電設備亦同，應達該有的發電效益，後續須另訂子法，明定發電效益未達標條件、態樣等。

根據草案，若未依規定拆除回收或管理維護太陽光電發電設備，違者經主管機關通知限期改善；屆期未改善者，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，且可連續處罰。官員表示，管理強度仍可討論，草案預告期60天期間，持續搜集外界意見。