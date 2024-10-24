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勞動部：特休假應依勞工意願排定 雇主若盼出勤應協商

中央社／ 台北24日電
勞動部24日表示，特別休假安排應依照勞工意願排定，如果勞工堅持休假，雇主不得拒絕。示意圖／本報資料照片
勞動部24日表示，特別休假安排應依照勞工意願排定，如果勞工堅持休假，雇主不得拒絕。示意圖／本報資料照片

勞動部今天表示，特別休假安排應依照勞工意願排定，雇主不得干涉或指定勞工應排在哪1日特休。雇主如果有勞工出勤需求，應與勞工協商，如果勞工堅持休假，雇主不得拒絕。

勞動基準法規定，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依規定給予特別休假：6個月以上1年未滿者，3日；1年以上2年未滿者，7日；2年以上3年未滿者，10日；3年以上5年未滿者，每年14日；5年以上10年未滿者，每年15日；10年以上者，每1年加給1日，加到30日為止。

國立海洋科技博物館長陳素芬遭指職場言語霸凌，員工想請特休假被罵；陳素芬昨天致歉說，求好心切，未來會調整口吻。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，依各事業單位屬性不同及行業特性，或許有營運事業單位須每天安排人手，或行業別有淡、旺季，如果雇主真的有需求，應與勞工協商調整。

他說，勞資雙方應多協商特休假排定，才不會造成雇主營運或勞工休假困擾。

勞動部 特休 雇主

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