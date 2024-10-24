勞動部：特休假應依勞工意願排定 雇主若盼出勤應協商
勞動部今天表示，特別休假安排應依照勞工意願排定，雇主不得干涉或指定勞工應排在哪1日特休。雇主如果有勞工出勤需求，應與勞工協商，如果勞工堅持休假，雇主不得拒絕。
勞動基準法規定，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應依規定給予特別休假：6個月以上1年未滿者，3日；1年以上2年未滿者，7日；2年以上3年未滿者，10日；3年以上5年未滿者，每年14日；5年以上10年未滿者，每年15日；10年以上者，每1年加給1日，加到30日為止。
國立海洋科技博物館長陳素芬遭指職場言語霸凌，員工想請特休假被罵；陳素芬昨天致歉說，求好心切，未來會調整口吻。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，依各事業單位屬性不同及行業特性，或許有營運事業單位須每天安排人手，或行業別有淡、旺季，如果雇主真的有需求，應與勞工協商調整。
他說，勞資雙方應多協商特休假排定，才不會造成雇主營運或勞工休假困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言