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頻道評鑑NCC有條件快速通關 最快11月中上路

中央社／ 台北24日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

NCC今天通過衛廣事業評鑑子法修正草案，針對衛星頻道設立評鑑快速通關機制，簡化文書流程，不過，新聞台、購物頻道、地方頻道等類型皆不適用，過去3年內有違規紀錄的業者也不適用，預計最快11月中上路。

衛星頻道屬於6年期執照，業者每3年接受一次評鑑，不過通常過程需填寫許多文件。國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議修正通過「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業評鑑審查辦法」第5條之1及第12條規定。

NCC日前預告修正草案，規劃針對衛星頻道設立「快速通關機制」，業者可改用簡易書表替代原本提交文件，不用逐項評分，但整體評鑑流程仍跟過去相同。

NCC說明適用快速通關機制要符合2條件，首先，業者必須不是地方頻道或購物頻道，也沒有製播新聞及財經新聞、財經股市、兒少、限制級節目才行；其次，如果非上述類型頻道，業者在過去3年間必須無違規紀錄。

NCC指出，原本規定如果頻道在評鑑期間製播本國節目不符原本營運計畫時，就可能評鑑不合格，但考量疫情可能影響頻道難以製播本國節目，因此這次修正為將視個案審酌是否的確無正當理由，以符合比例原則。

法規預告期間，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、無店面零售商業同業公會、有線寬頻協會都有提出修正草案意見書，希望擴大適用簡易評鑑範圍，把購物頻道、地方頻道納入適用。

NCC官員說明，主要考量地方頻道還有地方政府初評流程，用簡便程序會比較無法處理地方政府初評機制，此外，購物頻道涉及金流、用戶個資，因此評估後認為還是走一般流程較適合，但不排除未來機制上路後，有機會持續檢討、擴大適用範圍。

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