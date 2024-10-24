經濟部積極推動深度節能 拚2027年省下206億度電

「國家氣候變遷對策委員會」第二場會議登場，經濟部報告「深度節能推動進展」，提出政府推動深度節能行動方案三階段，十大公營機關先行示範、九大部會與附屬單位跟上、邀集企業參與，同時搭配補助住宅家電汰換為一級能效電器等，喊出2027年節省206億度電的目標。

回顧首場委員會，當時會中多位委員都針對「節能」議題提出建言，台灣環境保護聯盟創會長施信民建議，政府應透過深度節能與再生能源發展，達成用電需求與減碳目標；台灣人工智慧協會執行長林筱玫也認為，應將AI應用於節能分析，強化整體電網韌性；中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司則直接針對政府推展ESCO節能設備，減少用電、達成減碳目標的政策，表達肯定。

首場委員會，聚焦氣候變遷對全球與台灣的影響，以及台灣電力供需轉型與挑戰。第二場委員會，則承襲首場委員會討論基礎與脈絡，以「節能」為主軸，討論公私部門如何導入ESCO服務，一來達到省電、創造節能投資、提升產業國際競爭力的三贏局面，二來則是要回應國際對於「節能減碳」議題的期待與倡議，如2015年的《巴黎協定》、2021年的聯合國氣候變遷大會，要求各國必須定期更新「國家自主貢獻」（NDC），以加快全球減碳進程。

經濟部報告，針對節能提出「深度節能行動方案」，要以三階段行動，帶動公私部門進行深度節能，達成減碳目標。

第一，十大公營帶頭，由台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、中油、台電、台糖、台水、台船（2208）、中鋼、唐榮等跨領域公營企業與大型醫療院所進行示範，三階段推進：專家顧問群確認針對用電形式提出改善方案，接著導入ESCO，進行智慧能源管理，最後實際檢驗成效，確保節能效益。

十大公營帶頭示範，具體展現用戶端、ESCO業者端、政府端三方協力過程與成果，讓企業面對導入ESCO服務更有概念與信心。報告中也清楚揭示三贏局面，用戶端不必先付節能設備費但能省下電費，ESCO業者則透過政府協助以取得融資，並確保可於日後回收投資資金，最後政府則能夠具體增加供電餘裕。

第二，九大部會、公營事業齊節能，針對運輸、通訊等公營能源大戶三階段推進，如交通部、財政部、國防部、教育部、經濟部、農業部、衛福部等相關附屬單位，由專家進行節能診斷，分析改善處方，再引進ESCO業者，協助用戶汰換設備，最後進行實際檢驗改善成果。

第三，邀集超過兩千家民間企業參與，從公營企業與醫院先行示範、九大部會與公營事業接連跟上，最後則是邀集超過兩千家民間企業參與，經濟部將與環境部、金管會跨部門協作，成立輔導顧問團，診斷耗電原因，同時媒合ESCO業者進入，藉由智慧能源管理服務，讓產業具體落實節能。

除此之外，在法制面，政府也將針對《能源管理法》、《產業創新條例》等法條進行修訂，一來強化用電管理，二來則增訂節能減碳投資抵減項目，鼓勵企業達成減碳目標。

經濟部預期三階段推進，加上政府加碼補助汰換老舊家電為一級能效等多管齊下，預計2027年將可省下206億度電，相當省下全國8%用電，約等於8座台中三號燃煤機組的年發電量，非常可觀。

賴總統於去年總統大選期間，即拋出擴大推動「深度節電」想法，要將保險或金融機構資金導入ESCO機制、全面性更新節能電器設備等。上任後也隨即啟動國家第二次能源轉型，同時參考歐盟、日本、新加坡等各國推動ESCO服務的經驗。此次委員會探討議題，已事先在行政院進行討論，並經賴總統與行政院長卓榮泰討論，決定聚焦「節能」、「永續」兩面向，要落實「帶動節能產業（ESCO），來幫助產業節能」精神，同時貼合國際期待與趨勢，讓我國產業在國際上更具競爭力，並為強化國家能源韌性擬定戰略方針。