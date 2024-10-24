整治自辦市地重劃亂象 內政部：明年上半年完成修法

自辦市地重劃案經常出現爭議，像是日前監察院就糾正台中自辦市地重劃案虛灌人頭、暴利歸私等問題，內政部未有效督導，導致市地重劃變成財團掠奪私人財產的工具；內政部地政司司長王成機24日表示，重劃法令預計朝三大方向研修，預計最快在2025年上半年完成修法。

王成機今日在內政部部務會議後記者會上表示，日前監察院台中自辦市地重劃案糾正，包括黎明、辰億、弘富、大夫第等多家公司涉入，主要是因為核准個案未審查公益性及必要性，且未核實審查自辦重劃費用，造成利益歸私，並且忽略反對意見，以私權糾紛草率回應。

王成機進一步指出，糾正案還指出市地重劃案也無明確規範開發公司監督管理及抵費地處分機制，內政部也應全面檢討重劃法令及實務操作，以符合聯合國人權公約適足住房權保障。

王成機透露，為避免出現虛增人頭地主與不實購地情形，並強化重劃會理監事資格及落實自辦重劃費用的審核監督，已在4月間邀請縣市政府開會研議「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」修正草案，並取得修法共識。

內政部預計針對三大面向進行修法，王成機說，首先，重劃會及開發公司管理部分，將要求開發公司人員不得擔任重劃會理、監事，也會公告地主周知個案委託開發公司及負責人等資訊，並要求開發公司應具備地政、測量等專業人員，並加強開發公司的管理機制。

第二，自辦重劃費用落實審查監督，王成機表示，也將公開重劃計畫書資訊，並要求由估價師辦理地上物拆遷補償費用查估，地方政府也應抽查地上物拆遷補償資料，而重劃會也要定期公開財務收支情形並經地方政府備查。

第三，將加強自辦重劃審查基準，王成機指出，審查重劃計畫書應舉辦公開聽證及以合議制審議、公開重劃計畫書資訊，並要求加強審查程序中有關公益性及必要性評估。

被問到修法時程規劃，王成機表示，因為修法牽涉地方政府，也須經過1至2個月討論，達到共識後再經過預告等相關行政程序，若一切順利，最快也須6至8個月的作業時間，最快預估能在明年上半年完成修法；修法前，也會行文給各地方政府，中央針對市地重劃案一定會嚴格把關。