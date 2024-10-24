終止連3升！9月失業率下滑至3.43% 人數較8月減少7000人
畢業季告一段落，主計總處今天公布的9月失業率為3.43%，較8月下降0.05個百分點，不過經季節調整後的失業率為3.38%，較8月上升0.02個百分點。
主計總處指出，隨著畢業季來臨，每年6到8月間的失業率多呈季節性上升，到了9月便會回落。
主計總處統計，9月失業人數為41.2萬人，較8月減少7000人，其中因對原有工作不滿意而失業者減少4000人，初次尋職失業者減2000人；與去年同月比較，失業人數減少4000人。
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