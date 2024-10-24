擴大國際攬才力道！國發會：11月啟動「數位牧民計畫」

針對台灣少子化造成勞動力短缺，國發會主委劉鏡清24日表示，除已和台南、台東二縣市談好合作，將於11月啟動「數位牧民計畫」外，同時也正進行「外國專業人才延攬及雇用法」修法，提出全球菁英一年取得永居、開放僑外生畢業後二年尋職期可自由打工，並仿效日、韓，鬆綁中階技術人力移工配偶工作許可及父母探視無期限限制等，盼能進一步擴大國際攬才力道。

立法院經濟委員會今邀請國發會、衛福部、教育部、勞動部首長就「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」及「我國少子女化對策主管單位與主要國家做法之比較，暨我國參採改制之可行性」進行報告，並備質詢，劉鏡清在面對立委質詢時做了以上表示。

民進黨籍立委蔡易餘、邱議瑩在經委會特別針對國際攬才議題進行質詢，蔡易餘指出，根據國發會統計，2030年將有48萬勞動力缺口，2028年會補足35萬缺口，但目前仍有20萬的差額要如何補足？

劉鏡清指出，至2028年前還有20萬勞動力缺口，其中8萬屬於勞動力，其餘則是以新增12萬名外國專業人才為目標，以白領技術人才為主。劉鏡清強調，「吸引人才」和「留住僑外生」是接下來的二大努力方向，透過多元管道，2028年補足20萬名勞動力缺口，「應該沒問題，可以達到我們要的目標」。

關於數位遊牧人才部分，劉鏡清指出，全球現在有3,500萬數位牧民，用數位技能在家工作，國發會希望能夠在2028年之前吸引10萬人進來，且能有1萬人留下。

蔡易餘還詢問僑外生在台就業優勢，劉鏡清認為，僑外生有些中文能力不錯，「至少他們在台灣都讀過書，了解台灣文化及社會秩序」，會比沒待過台灣更容易留下來。

至於接洽方式，劉鏡清提到，有學校設有就業輔導專員，另一方面經濟部也已去接洽企業，企業可以預先去布局僑外生攬才，之前經濟部就媒介台電要修電網的廠商尋找僑外生進行訓練，從學校和企業角度雙軌並行。

至於過往有500萬元資本額及1,000萬元營業額限制，勞動部說明，2022年及2023年已經陸續放寬新創事業、5+2產業、六大核心戰略產業都已經鬆綁資本額及營業額限制。如果有在這些業別以外，目的事業主管機關認為需要，經過會商機制一樣可以打開，以解決僑外生就業困擾。

邱議瑩則提到，今年8月28日勞動部開放畢業僑外生從事旅宿業，未來也朝向醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛等。但她提醒，目前產學攜手合作僑生專班畢業率僅有25.51%，有些僑外畢業生語言能力不足，如果將來投入職場，根本沒辦法勝任照護員、貨車駕駛等工作，提醒不要讓「學生變學工」。