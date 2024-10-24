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誰是碳費一哥？彭啓明掐指一算 這家繳10億最多

中央社／ 台北24日電
環境部長彭啓明24日接受節目訪問時表示，碳費繳最多可能是台積電。圖／擷取自總統府YouTube頻道
環境部長彭啓明24日接受節目訪問時表示，碳費繳最多可能是台積電。圖／擷取自總統府YouTube頻道

環境部2025年起徵碳費，業者2026年須繳納，環境部長彭啓明今天接受節目訪問時表示，碳費繳最多可能是台積電，約繳新台幣10億多元，但相比其營收很小；台電、中油則約5億多元。

環境部依據碳費費率審議會決議的費率建議，21日公告「碳費徵收費率」，訂於114年1月1日生效，包含一般費率為每公噸二氧化碳當量300元，以及符合相關規定推動自主減量的優惠費率每公噸二氧化碳當量100元、50元，共2種。環境部公布碳費優惠費率時，也提到若徵收對象都減碳估2026年收60億元。

彭啓明今天接受網路節目「財經起床號」以「碳有價時代開始！全面了解碳費制度」為題進行專訪。他說，目前碳費徵收對象計有500廠，計有281家公司，其中有141家是上市櫃公司。

彭啓明也說，他都不擔心，這些公司都有做ESG報告、非常積極，都說要減到跟政府規定一樣；不過也要等潮水退後，看哪一家是在作文比賽。

彭啓明除重申，環境部會將重心放在輔導仍不清楚怎麼做的產業末端業者身上；他也說，現在碳費繳最多可能是台積電，而台積電的減碳做得很好，適用每公噸二氧化碳當量100元，現在每年的排放量約1000多萬公噸，可能要繳10億多元，但是以其一年的營收相比「很小、很小」。

彭啓明還說，不過台積電也在意相對於在其他國家的制度，在台灣是不是繳最多的，很在意公平性。

另外，彭啓明也提及國營事業方面，他說，台電、中鋼都很有企圖心，計算過台電排放量在1000萬公噸左右；他問過台電董事長曾文生，對方跟他說，輸不起、一定要做，台電是國營事業要做第一，估計約繳5億元左右，中油也差不多。

節目主持人追問，1000萬公噸是30億元，是說若適用每公噸二氧化碳當量100元，還要再減排到只剩下5億元。彭啟明說，對。

彭啓明還舉例，台化纖也說原本要繳13億元，減碳適用優惠方案變成繳1億多元，要努力做到；這就是環境部所希望的，類似做核心運動，過程很辛苦，之後會很健康。

彭啓明 環境部 碳費

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