比照坎城創意節方式評選！2024資誠永續影響力獎出爐

第八屆「資誠永續影響力獎」頒獎典禮24日登場，鼓勵各界以2分鐘的影片展現永續專案如何解決環境、社會問題，進而產生正面影響力，並首度參考坎城國際創意節評選方式，除了選出金銀銅三獎，更增設六大主題特別獎，歡迎各界踴躍參與，共同開創美好的永續未來。

一年一度的「資誠永續影響力獎」已經進入第八屆，此次首度參考坎城國際創意節評選方式，除了原本的金銅銀獎項外，更增設六大主題特別獎，包括「生態保育獎」、「多元共融（DEI）獎」、「社會共榮獎」、「氣候行動獎」、「產業創新獎」、「夥伴共創獎」，詳細名單可到資誠官網搜尋。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，本屆影響力獎系列活動特別力邀日本專家來台分享，使永續觀點能走向國際格局，在永續發展的道路上，資誠將憑藉過去豐富經驗，集結各領域國內外專家智慧，持續提供一站式解決方案，與大家一同迎向挑戰，開創美好的永續未來。

國發會副主委高仙桂頒獎前說，資誠應該頒給自己一個特別獎，透過頒獎典禮表張得獎單位的創新理念、行動，更為台灣永續盡最大心力，近年來發現推動經濟發展前，應先處理貧富差距、氣候變遷等議題，「均衡」將會是台灣未來最重要的課題，淨零碳排及多元包容都應寫入行政部門的DNA。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺分析，本次參獎作品以社會議題投入為主，充分展現軟性題材感動人心的影像敘事優勢，要鼓勵更多較環境層面的專案主題，能透過影像與利害關係人交流，使永續倡議能夠延伸至不同主題與受眾，發揮更深遠的影響力，帶來更深度的改變。

企業組

金獎：日月光半導體以《日月光海域守護計畫 : 為海洋永續貢獻力量》 銀獎：統一超（2912）商好鄰居文教基金會《青年深根計畫-陪伴，是夢想的起始》、全家便利商店《全家DEI多元共融便利商店》 銅獎：緯穎科技（6669）的《里山里海願景計畫－菊島海岸的綠與藍》、統一超商的《統一超商 幾點了咖啡館 有閒來坐》及LINE台灣的《LINE數位轉型系統》 生態保育獎：上銀科技股份有限公司（2049）的《我們愛在這裡生活》 多元共融獎：財團法人隆中向上教育基金會的《怪咖計畫》 社會共榮獎：富邦產物保險股份有限公司的人生，從心出發（兒童風險教育繪本專案） 產業創新獎：勤誠興業股份有限公司的「勤、藝」相挺，永續共好「藝」起來

社會組

金獎：農田水利署的《圳路復興,世紀傳承-雅悠古圳永續共融的新篇章》 銀獎：臺灣證券交易所的《ESG InfoHub 驅動改變，成就美好》 銅獎：孔雀魚.古比的《左手的溫度，右手的幸福 — 食物銀行共運計畫》 生態保育獎：社團法人高雄市野鳥學會的《從荒蕪到生機~布袋鹽田的人鳥方舟行動》 多元共融獎：財團法人陽光社會福利基金會陽光建北加油站的《與陽光共好，創造身障就業友善環境》 社會共榮獎：社團法人中華基督教救助協會的《1919食物銀行》 夥伴共創獎：南投縣政府衛生局的《智慧南投 樂齡照護~以智慧科技營造低碳永續健康照護》