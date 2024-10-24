為22縣市政府請命 盧秀燕赴院會爭取碳費8成留地方

中央徵收碳費明年上路，台中市長盧秀燕繼與中台灣8縣市首長攜手向中央喊話，盼碳費回饋地方建設後，今北上參加行政院會，院會前與環境部長彭啟明碰面，為全國22個縣市政府請命，盼中央把碳費留八成在地方，以利推動減碳工作，降低民眾因氣候變遷所受的衝擊。

台中市政府環保局為向中央反映，碳費分配應比照空汙法第17條，修正氣候變遷因應法母法，分配一定比例由地方推動溫室氣體減排，進行相關防災、因地制宜之調適建設，降低民眾因氣候變遷所受衝擊。

環保局長陳宏益表示，地方和中央合作執行空汙費收取與使用，6成空汙費撥交地方，行之有年，累積經驗豐富且空品也確實獲得改善，盼中央碳費徵收應比照空汙費辦理。

環保局重申，治理空汙、永續淨零是台中市的重要課題，除與中火不斷協調，減少300萬噸燃煤，更完成「永續淨零三部曲」。台中市推動淨零排放方面已取得階段成果，盼中央和地方能夠攜手應對氣候變遷挑戰。