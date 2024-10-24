中火二期燃氣環評大會將開 台中環保局：增氣就一定要減煤

針對環境部10月30日將召開中火二期燃氣環評大會，台中市環保局長陳宏益今指出，為維護空氣品質，將要求台電公司遵循「增氣必須拆煤」的原則，也就是每新增一部燃氣機組，必須至少拆除一至兩部燃煤機組。另也已啟動第4次電力業排放標準修正作業，針對台電公司規畫未來在台中市增設燃氣機組加強管制

他說，燃煤或燃氣都會造成空氣污染，為管制中火燃煤造成污染排放，市府已透過加嚴標準及成立專案小組強力稽查等策略，促使中火用煤量大幅削減，PM2.5年均濃度由2018年每立方公尺18.8微克，降低到今年9月的14.5微克，顯示空污管制策略奏效，空氣品質已逐步改善。中火排碳量也由3420萬公噸下降至2614萬公噸。

不過，中火目前的污染排放量及碳排量，仍屬非常巨量，且是中部最大固定污染源及直接排放源。台中市不反對增氣，但應比照一期增加1組燃氣，就相對至少拆除1組燃煤，同時也建議全國各電廠都能比照。

環保局說，在溫室氣體排放方面，中火二期新增燃氣機組完成後，可能會導致溫室氣體排放增加，這與國家發展委員會2021年3月30日公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」相背離。

為管制燃氣機組污染排放，台中市已啟動第4次電力業排放標準修正作業，針對台電公司規畫未來在台中市增設燃氣機組加強管制，然而中火二期環評排放濃度（氮氧化物年均值為4ppm）明顯與台中市加嚴標準草案規定不合，應重新評估，以符合台中市加嚴排放標準。

此外，台中市也再次表達「增氣就一定要減煤」的立場，並應以去年年為基準逐年減污減碳，且中火已是全國最大電廠，「不能將發電機組只集中在台中」，應分散過度集中的電力來源，降低系統性風險。