低薪、高物價、高房價少子化不可逆？ 國發會主委認了

我國少子化情況嚴峻，國發會主委劉鏡清24日表示，相關少子化對策計畫所需預算達1,000億元以上，過去不太談的「結婚率」問題，會是未來強化的重點。但，朝野立委則都抨擊低薪、高物價、高房價問題不解決，年輕人可支配所得不高，當然不敢也不想結婚。劉鏡清坦言，我國少子化情形確實已不可逆，但得想辦法不再惡化。

另在生育補助部分，劉鏡清則說，接下來將著重二大方向，一是針對想生有困難者，二是強化不孕症解方，將研議開放單身婦女可進行人工受孕。至於該如何催出生育率？劉鏡清表示，目前規劃三大方向，一是協助養育、二是讓結婚的新人早一點拿到或租到社宅、三是協助解放他們照顧父母的壓力。

立法院經濟委員會今邀請國發會、衛福部、教育部、勞動部首長就「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」及「我國少子女化對策主管單位與主要國家做法之比較，暨我國參採改制之可行性」進行報告，並備質詢，劉鏡清在面對立委質詢時做了以上表示。

國民黨籍立委楊瓊瓔指出，我國自2016年執行「我國少子女化對策計畫」至今，經費從起初的200億元，2025年增加到1,177億元，但生育率不僅逐年下降，在美國中情局（CIA）5月公布2024年全球生育率預測中，我國竟是世界最後一名，她質疑「千億元公帑，改善不了少子化」。

民進黨立委邱志偉則說，低薪、高物價、高房價問題不解決，年輕人可支配所得不高，年輕人當然不敢不想結婚。

民進黨立委林岱樺指出，國發會最新人口推估報告10月17日終於出爐，但國人卻對政府的少子化政策「無感」，尤其低薪情形導致少子化問題日趨嚴重，這又會再陷入勞動力供給逐年減少的惡性循環。民進黨籍立委邱議瑩則質疑，我國少子高齡化趨勢已不可逆，但西北歐、美國、澳洲為何有辦法改善？

對此，劉鏡清答詢指出，這和「風氣」有關，根據調查，台灣婚生子女占75%，但歐美婚生子女比例和我國相較是較少的。同時，劉鏡清還提到，調查也發現，我國適婚年齡的年輕人約有51%選擇不婚，主要原因是沒有找到理想結婚對象，以及對養育小孩和照顧父母深感壓力。

國民黨籍立委張嘉郡質詢時說，少子化困境加劇，已嚴重影響我國生產力和競爭力，甚至已有走向滅國危機的疑慮。國民黨籍立委呂玉玲也說，我國無法扭轉的人口結構已造成國家競爭力下降，連帶也使得產業缺工及高齡化問題加劇，以及稅收減少使得政府財務缺口變大，年輕人結婚還得面臨高物價、高房價和孩子生養等問題。