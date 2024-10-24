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衝破資本寒冬 台灣新創2023年募資近28億美元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

據統計，我國目前具有創新含量的新創事業超過7,800家，2023年新創募資金額達27.9億美元，約新臺幣890億元，創歷史新高。國發會24日表示，相較於近年全球新創面臨的資本寒冬，臺灣新創的募資金額及件數仍能維持成長的動能。

立法院財政委員會24日邀請國發會進行「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」專題報告。

國發會表示，現階段政府已透過投、融資及多元出場管道等機制，協助新創取得資金。例如國發基金匡列50億元創業天使投資方案，迄2024年10月18日已投資274家新創共38.02億元，帶動投資148.33億元；另，經濟部推動青創貸款，以從優、從簡、從速三大原則，協助青年取得創業第一桶金，自2020年8月至今已核保逾10.9萬件，協助取得融資達904.51億元。

未來，國發會指出，政府將積極串聯民間及學校創新能量，並加速引進國內外智慧資本，活絡我國新創投資生態系，推動策略積極推動主題式投資鼓勵企業及金融機構擴大投資建立校園投資生態系擴大天使及有限合夥創投租稅誘因加強鏈結國際資金推動橋梁計畫擴大對接國際資源。

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