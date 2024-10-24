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鐘點看護移工納責任制 試辦計畫年底前開辦

中央社／ 台北24日電

勞動部將在年底前推動鐘點看護移工試辦計畫，讓民眾向公益財團或社團法人申請派工，鐘點移工擬納入責任制，適用勞基法，盼能順利運作，提供不同的長照人力選項。

台灣將邁入超高齡社會，國人長照需求倍增，除了運用居家服務、日間照顧、家庭托顧等長照服務外，許多人也會選擇聘僱外籍移工在家裡照顧長者，或者是將長者送至機構看護。

目前國內約20萬個家庭請外籍看護照顧長輩，除了家庭雇主需要承擔較多管理責任，同住的外籍看護也容易有休息不足的情況，因此勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾多個選擇。

這項試辦計畫是由公益財團法人及社團法人聘用外籍看護，受理民眾申請後，派遺移工進到申請者家庭論鐘點提供看護，服務時數分成部分時數4小時、半日8至12小時跟全日24小時，滿足只需要短期照顧的家庭需求。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，移工需要進到被陪伴者家庭中，根據實際陪伴狀況，工作時間確實需要工時彈性協助，若無工時彈性計畫恐難運行，因此預告將納入責任制。

黃維琛也說，將外展看護納入責任制，前一陣子已經有跟許多關係人進行溝通，也配合勞動部勞動力發展署推動多元陪伴照顧服務試辦計畫時間，因此預告期縮短為7天，預告結束後再進行後續法制作業。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國則說，多元陪伴照顧服務試辦計畫預計年底前公告內容，明年北、中、南會各選一個據點試辦，首年目標使用人次為2500人次。

勞動部 外籍看護 移工

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