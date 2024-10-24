勞動部成立直聘中心 家庭雇主聘移工一案到底

勞動部成立直接聘僱聯合服務中心（以下稱直聘中心），作為單一窗口，提供雇主有關移工申辦諮詢、雙語翻譯、協助案件申請、聘僱期間管理事項主動通知等服務，所以未委託仲介公司服務的雇主也不用擔心，如有申請聘僱中階技術人力的需求，都可以洽直聘中心提供申辦服務。

勞動部表示，台灣已邁入高齡化、少子化社會，許多家庭面臨子女需上班而無人力照顧家裡年邁長輩等狀況，許多企業也面臨勞動力短缺情形，導致聘僱移工需求逐年提升。然而，是否符合聘僱移工資格，常常是許多雇主心中的疑問，除了透過仲介公司協助辦理外，針對想自行辦理的雇主，直聘中心提供聘前的諮詢服務，協助雇主瞭解聘僱資格與相關申辦流程。

雇主馮先生從2019年就開始透過直聘中心協助申請聘僱移工，因為家人及親戚都在國外，在國內沒有能夠協助辦理相關手續的親友，經電洽直聘中心尋求協助，服務人員仔細地向馮先生說明申請流程及應備文件，現場還有人員會引導雇主一步一步填寫申請表單。馮先生表示，自己已經80幾歳了，加上家人都在國外，還好有直聘中心協助，不然自己在家裡真的沒有辦法獨立完成文件填寫，而且送件申請後，直聘中心都會有專人定期電話提醒辦理移工健檢及護照到期更換等事項，只要有問題，一通電話直聘中心都可以協助處理。

雇主提出移工聘僱許可案件申請時，直聘中心除了製作申請書表填寫範例供雇主參閱外，並由專人電話及臨櫃協助雇主申辦。直聘中心現場也備置有電腦、讀卡機及掃描器，雇主可以自然人憑證或健保卡註冊後，經由「外國人直接聘僱申請案件網路線上申辦系統」（網址：https://dhscfwapply.wda.gov.tw）採線上申辦，如有操作上問題，或需影印、掃描文件，均可向直聘中心尋求協助。此外，針對雇主聘僱移工後相關聘後管理事項，直聘中心也會提供主動通知提醒服務，透過電話、簡訊及電子郵件通知雇主相關應辦理事項，協助雇主聘後管理。

勞動部指出，直聘中心提供雇主聘僱移工專人一案到底的服務，現場並有雙語人員協助提供通譯服務。倘雇主欲申請原聘移工轉任中階技術人力，或有申請聘僱中階技術人力的需求，均可以洽直聘中心提供申辦諮詢、雙語翻譯、協助案件申請，並享有聘僱期間管理事項主動通知等服務。雇主如對自行申辦聘僱移工有任何問題，想進一步瞭解諮詢，可上直聘中心網站（https://dhsc.wda.gov.tw）查詢或洽服務專線02-66130811，或撥打1955免付費專線（按1再按5），將由專人提供服務，除了中文，直聘中心也有提供英語/越南語/泰語/印尼語諮詢服務，歡迎多加運用。