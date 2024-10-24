台灣少子化原因出在哪 劉鏡清：最大問題是「沒有找到理想對象」

國發會日前公布人口推估報告，台灣總人口持續下降，46年後，總人口將從2千3百萬人減至不到1千5百萬人，原因就是少子化，為何台灣人不生小孩？國發會主委劉鏡清今日表示，幾項調查都發現，最大的問題是「沒有找到理想對象」。

國發會、教育部、衛福部等部會24日赴立法院經濟委員會，專題報告「我國少子女化對策主管單位與主要國家做法比較，暨我國參考改制之可行性」，立委對於少子化現象一直無法改善，感到憂心。

立委呂玉玲質詢指出，物價房價一直高漲，育兒成本增加很多，公托缺乏，導致年輕人選擇不婚不生快樂一生。劉鏡清回應表示，目前的確有晚婚及不婚的現象，國發會調查也發現，適婚年齡51％選擇不婚。

立委邱議瑩質詢，少子化是全球趨勢，但為何西歐的少子化趨勢比較和緩？劉鏡清表示，根據研究，與風氣、政策有關，風氣的部分，國內婚生子女75％，但國外的婚生子女比率較少，他們不見得結婚才生小孩；政策方面希望可以提高補助預算，鼓勵生育。

劉鏡清指出，目前政府政策是0到6歲國家一起養，補助金額7000元至13500元，兩周前內部有在討論是否增加補助，增加的費用可能會到500億至1000億元以上，但目前沒有辦法找到財源。

不過，有一個更大的問題，劉鏡清說，幾個調查下來，不生原因的第一名是沒有找到理想的結婚對象，這是最大原因。