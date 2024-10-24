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台灣少子化原因出在哪 劉鏡清：最大問題是「沒有找到理想對象」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國發會主委劉鏡清今日至立法院經濟委員會針對少子化及留才攬才議題做專題報告。記者邱德祥／攝影
國發會主委劉鏡清今日至立法院經濟委員會針對少子化及留才攬才議題做專題報告。記者邱德祥／攝影

國發會日前公布人口推估報告，台灣總人口持續下降，46年後，總人口將從2千3百萬人減至不到1千5百萬人，原因就是少子化，為何台灣人不生小孩？國發會主委劉鏡清今日表示，幾項調查都發現，最大的問題是「沒有找到理想對象」。

國發會、教育部、衛福部等部會24日赴立法院經濟委員會，專題報告「我國少子女化對策主管單位與主要國家做法比較，暨我國參考改制之可行性」，立委對於少子化現象一直無法改善，感到憂心。

立委呂玉玲質詢指出，物價房價一直高漲，育兒成本增加很多，公托缺乏，導致年輕人選擇不婚不生快樂一生。劉鏡清回應表示，目前的確有晚婚及不婚的現象，國發會調查也發現，適婚年齡51％選擇不婚。

立委邱議瑩質詢，少子化是全球趨勢，但為何西歐的少子化趨勢比較和緩？劉鏡清表示，根據研究，與風氣、政策有關，風氣的部分，國內婚生子女75％，但國外的婚生子女比率較少，他們不見得結婚才生小孩；政策方面希望可以提高補助預算，鼓勵生育。

劉鏡清指出，目前政府政策是0到6歲國家一起養，補助金額7000元至13500元，兩周前內部有在討論是否增加補助，增加的費用可能會到500億至1000億元以上，但目前沒有辦法找到財源。

不過，有一個更大的問題，劉鏡清說，幾個調查下來，不生原因的第一名是沒有找到理想的結婚對象，這是最大原因。

國發會 少子化 立法院 結婚

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