為何選定高雄成立亞洲資產管理中心特區？彭金隆首度完整說明

金管會為何選擇高雄市作為亞洲資產管理中心落腳的第一個特區？金管會主委彭金隆今日在財委會上首度完整說明理由。彭金隆表示，高雄市政府三年來一直積極提供多個誘因，包括在灣區、自由貿易港、國際港、南北平衡等特質，都是作為亞洲資產管理中心落腳的理想地方。

他指出，這也是借鏡日本的中央與地方政府合作推動的概念，希望高雄能成功，複製在台灣各個地方。

至於台灣成立亞洲資產管理中心，是否面對地緣政治障礙，林德福引用前經濟部長王美花所說的「先天困難」，詢問彭金隆地緣壓力是否存在？此外，立委吳秉叡也詢問台灣成立亞洲資產管理中心有哪些優勢、劣勢。

彭金隆認為，台灣在此壓力下，仍能發展自己有特色的產業，新加坡是以資金流動的資產管理，台灣有先天限制，但也有先天優勢，來彌補其劣勢（地緣政治的壓力）。彭金隆也認為，推動的困難一定有，很多問題要來克服，其他地方有租稅、外匯彈性、語言，但台灣仍可發揮具有任性的金融活動，可展現實力。

彭金隆分析，新加坡沒有遺贈稅，所得稅也只到某個程度，台灣就算租稅再努力也不可能，還有匯率也是，另外，在語言上，他們也有過去身為殖民地的優勢，台灣就算再10年也沒辦法。但台灣有三大優勢，第一，有獨特、世界級的產業，第二，台灣有驚人的財富；第三，台灣這幾年有非常強的投資動能，尤其ETF（指數型股票基金）滲透率為亞洲第一，很多經濟指標和20年前更不能同日而語，而且很多人對於金管會推出的「雙掛牌」，非常有興趣，

彭金隆也指出，金管會現在的策略是希望在該計畫之下加大串聯，把現有的業務做大，再彼此串聯、協助，促整體金融業的發展，不會排擠到別的計畫。

儘管台灣有地緣政治的「先天困難」，但彭金隆指出，台灣估計民間財富有200兆元，並非由台灣資產管理業者或台灣人來管理，對於未來重點工作，他也指出，未來首先要法規鬆綁，前二年鬆綁超過50個法規規定，再者，希望投資台灣，穩定性會比資金短期流動更好，吸引更多實質投資到台灣。

彭金隆指出，他很有信心突破先天困難。台灣有非常多有競爭力的投資機會，外資興趣遠大於以往，他也說明，金管會政策是「留才為主、引資為輔」，因為沒有人才，之後的資產管理會有困難，因此先作留才為主。對於岸田的新資產主義，他認為並沒有失敗，他也指出，台灣和日本都有高齡化問題，且財富集中在保守的存款。

吳秉叡也質疑，為何一定要在高雄設金融專區？很多高資產客戶，超過一定資產以上，都要移轉至海外資產，吳秉叡也指出，他是新北市選區，難道只能去高雄，不能直接在新北市嗎？為何一定要成立一個專區？

彭金隆則回答，有專區才會形成聚落，高雄可能是灣區，整個城市都會成為金融活絡之處；他並舉例，北海道的札幌是以綠色金融為主的金融園區，福岡則是提出和高科技相關的新創園區，希望以此發揮金融業的創意，能創造更多有別於不動產投資的標的出來。