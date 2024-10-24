TAITRONICS 與 AIoT Taiwan 2024盛大登場 開創 AI 新商機

外貿協會及電電公會共同主辦的2024年台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)及台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)，23日在南港展覽館1館盛大開展，今年展覽以「AInnovation Now」為主軸，涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能和無人飛行器四大領域，匯聚超過300家國內外指標性廠商參展使用550個攤位，規模較上屆成長四成，為國內最具代表性的AIoT盛會。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，歡迎大家共同見證TAITRONICS 50週年的里程碑。我國進出口貿易總額正朝向8,000億美金的目標邁進，而臺灣出口成長10.2%，是全球先進市場中表現最好的，超過美國、日本、中國大陸、新加坡及德國等，須歸功於ICT資通訊產業，並期許產業透過AI創新發展，帶動下一個更精彩的50年發展。

電電公會理事長李詩欽指出，TAITRONICS將持續轉型，並全力支持台灣資通訊電子產業。在過去50年中，台灣的資通訊產業已成為日不落的行業，從進口零組件加工到自製，從硬體製造到軟硬體的完整整合，最終從臺灣走向全球。期待未來50年能再創台灣ICT產業的奇蹟。

經濟部部長郭智輝提到，台灣科技業及資通訊產業技術領先全球，晶圓代工封測全球市占率第一，新世代科技創新動能將在未來持續扮演關鍵的角色。經濟部已在9月成立台灣卓越無人機海外商機聯盟，推動無人機產業的國際化發展，促進產業自主，並提升國際競爭力。同時在AI技術迅速推進的時代，規劃在國內外培養20萬名AI人才，並鼓勵企業投入AI設備及AI應用投資，以協助產業升級轉型。最後強調，經濟部會加速推動產業發展，持續健全供應鏈以及投資環境，以維持臺灣產業於世界領先的趨勢。

這屆展覽延續AI物聯熱度，邀集到凌羣電腦、鈺創科技、群創光電、奇翼醫電等指標性廠商展示前端技術。如鈺創科技展出用於物聯網、智慧穿戴、終端AI系統之記憶體解決方案及3D感測AI晶片，顯示其創新研發技術與能量。群創光電發展可進行體感互動遊戲的裸眼3D影音牆及浮空投影3D魚缸，成為實現智慧生活的潛力技術。

為呼應近年備受矚目的無人機產業，TAITRONICS & AIoT Taiwan攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心共同設立「Drone Taiwan 無人機專區」徵集24家無人機業者，大秀臺灣無人機國家隊最新研發實力，包括雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技及臺灣希望創新等，並於無人機試飛區實際演示無人機作業情形。

同時太空衛星科技快速發展，為全球衛星通訊產業帶來了一場革命，吸引Sonysemiconductors、繁晶科技、誠釱科技等國內外頂尖衛星通訊業者展出在家用、車用、海事及航空4大終端設備系統整合及衛星通聯實測相關解決方案。

首度推出的「Big Bang Startup」新創展區，匯聚來自日本、韓國、加拿大、匈牙利以及英國之新創企業，展示出各項潛力AI驅動的創新應用及解決方案，同時舉辦Big Bang Startup Demo Day & Networking，提供新創企業絕佳的發表機會，促進與國內外業者交流，拓展合作商機。

展覽期間活動豐富多元，包括舉辦「AIoT論壇：AI創生新紀元」，邀請美國高通、台灣西門子、全球永續賦能倡議組織等重量級講師，共同尋求創造AI、環境與企業共贏的最佳路徑。還有電子資訊產業AI化技術論壇、歐銀綠色貿易促進說明會、AI x IA創新應用論壇等近20場精彩活動。今年更適逢TAITRONICS邁向第50個里程碑，為此特別設置紀念留言牆，讓參觀者打卡留念，留下50週年的祝福及未來50年發展的期許。不僅如此，TAITRONICS身為亞洲指標性電子產業專業展，深知更應透過企業社會責任作為，傳遞正面影響回饋臺灣，因此捐贈智慧服務設備用於提升及改善偏鄉課輔班的環境，以永續、便利、安全為目標，打造智慧學習的空間。

展覽結合EXPO-TECH數位展覽領航計畫提供的展覽科技，於展場內設置多人互動體驗、多語言雙向即時翻譯助手以及展場行動化導引，達成無紙化作為，並邁向智慧化永續的展會。

此次，經濟部特別搭配推出交通接駁服務，鼓勵參展人士洽公之餘順道消費和品嚐美食，其中部分業者更提供優惠，例如：新光三越招待春水堂珍珠奶茶和專屬來店禮引客、101提供好水尖塔組好禮致贈給前往觀景台參觀的外國人士，以及Bellavita、遠東百貨、遠東SOGO等多家百貨提供消費折扣與滿額贈禮等，與政府共同聯手促進消費。

2024年「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」攜手「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show Taipei)」及「國際光電大展(OPTO Taiwan)」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」形式呈現，計共有超過700家參展商、使用超過2,250個攤位，完整展示電子產業供應鏈內最新科技與製造技術，自10月23日至25日於南港展覽1館展出三天，展出內容精彩豐富，歡迎參觀，更多資訊請至：https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html查詢。